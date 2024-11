[사진 닉쿤 트위터]

‘닉쿤 여동생 볼뽀뽀’.

남자 아이돌 그룹 2PM의 멤버 닉쿤이 여동생에게 볼뽀뽀를 받는 사진을 올려 화제다.

25일 닉쿤은 자신의 트위터에 “내가 크리스마스에 뭘 받았는지 봐요(Look at what I got this Christmas)”라는 글과 함께 사진 한 장을 올렸다.

공개된 사진에는 닉쿤이 동생 셜린에게 볼뽀뽀를 받고 있는 모습이 담겼다.

특히 닉쿤은 카메라를 향해 인상을 찌푸리고 입을 내미는 표정을 지어 장난스런 모습을 보였다.

닉쿤 여동생 볼뽀뽀 사진에 네티즌들은 “닉쿤 여동생 볼뽀뽀, 여동생이 예쁘네”,“닉쿤 여동생 볼뽀뽀, 자랑하는 건가?”,“닉쿤 여동생 볼뽀뽀, 닉쿤 표정 귀여워”등의 반응을 보였다.

온라인 중앙일보

