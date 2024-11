북극곰 쓰다듬고 비버 안으며 그들을 지킬 방법 고민해봤죠

도도새, 파란영양, 태즈메이니아 늑대. 이들은 인간에 의해 멸종된 동물이라는 공통점이 있습니다. 지구에는 약 170만 종의 생물이 살고 있습니다. 그리고 매일 1종씩 사라지고 있습니다. 인간에 의해 변화된 환경 탓입니다. 인간의 이기심이 여전히 다른 종들을 멸종시키고 있는 셈입니다. 지구에서 다른 종의 생물들과 더불어 함께 잘 살 수 있는 방법은 없을까요. 소중 체험평가단 김예호(서울 문래초2), 김가현(서울 문래초2), 고연수(서울 미성초2) 학생이 사라져가는 동물들의 이야기를 담은 전시를 다녀왔습니다.

2층 전시장에서 열린 피노키오 공연을 보고 있는 소중 체험평가단.

세계동물대탐험전Ⅱ ‘사라진 동물을 찾아서’

1600년 이후, 최소한 296종의 척추동물과 313종의 무척추동물이 지구에서 완전히 사라졌다. 생물학자들은 종에 따라 100만에서 400만 년 사이에 모든 종들은 서서히 소멸한다고 말한다. 멸종은 모든 생물의 자연적인 운명이라는 것이다. 하지만 최근 멸종 속도를 보면 무섭다. 자연적인 소멸보다 1000배에서 1만 배 빠르게 진행되기 때문이다. 정상적인 속도로 봤을 때, 4년에 1종 정도가 멸종하는데, 최근에는 하루에 대략 1종이 완전히 사라지고 있다. 생물학자 데이비드 라우프는 현재 속도로 서식지가 파괴된다면 21세기 말에 사라지는 종은 1만7000종이 된다고 추측했다.

‘사라진 동물들을 찾아서’ 전시는 이런 멸종위기에 처한 동물을 박제ㆍ복원해 경각심을 불러일으키는 전시다. 동물 220종이 상실·모험·단서·희망·사랑의 5가지 테마로 10가지 섹션으로 나눠 전시돼 있다. 첫 번째 테마는 상실. 소중 체험단은 65세 나이로 최고령 아시아 코끼리 기네스 북에 오른 모니를 만났다. 모니는 1933년 독일에서 태어나 세계를 돌며 장기를 선보였던 서커스 코끼리다. 부상으로 벨기에 벨에웨르데 동물원에서 지내다 지난 1998년 숨을 거뒀다. 모니에 대한 영상을 본 후 김예호(서울 문래초 2) 학생이 “이 코끼리가 정말 모니인가요” 라고 물었다. 정보리(26) 기획자는 “네. 모니가 죽고 3일 만에 복원했어요. 모양ㆍ크기는 물론 피부 톤도 같아요”라고 대답했다.

멸종 위기 동물에 대한 교육적 측면이 있다고 해도 박제된 동물을 전시하는 것이 동물애호가들에게 달가울 리 없다. 동물의 박제를 맡은 마사이 갤러리 공동 대표 폴리스 크리스티앙, 산쉐즈 마리조제 부부는 동물 박제 작업에 사냥한 동물의 사체는 절대 쓰지 않는다는 원칙을 만들었다. 멸종 위기에 처한 야생 동식물종의 국제거래(CITES)에 따라 자연사한 동물만 박제 대상으로 복원하는 것이다. 부부는 전 세계 동물원 등을 수소문해 자연사한 동물을 찾아냈다. 복원을 할 때로 동물의 상태를 그대로 표현했다. 동물 복원 전문가 제라드 장 피에르는 “동물들이 살아있던 생전의 모습을 그대로 복원했다. 멋진 동물을 보는 전시가 아니라 멸종되거나 위기에 처한 동물들 보고 지구 온난화와 동물 보호에 대한 심각성을 알리는 전시이기 때문”이라고 설명했다.

고연수 학생이 위기의 동물 섹션에 있는 북극곰을 쓰다듬고 있다.

동물들을 직접 만지며 느끼는 체험전

모니를 지나 안으로 들어오면 본격적인 전시가 시작된다. 전시는 ‘비밀스런 보금자리’ ‘신나는 동물학교’ ‘시네마타운’ ‘위기의 동물들’ ‘그들이 원하는 세상’ ‘별의별 동물들’ 등 6개의 섹션으로 나뉘어 섹션별로 주제에 맞게 꾸며져 있다. '비밀스런 보금자리'는 무분별한 개발로 서식지를 잃은 동물들을 생각해보자는 취지로 만든 섹션. 다섯 마리 비버가 나뭇가지로 집을 짓는 모습에 체험평가단은 발길을 멈췄다. 비버를 만져본 고연수(서울 미성초2) 학생은 "처음에는 무서웠는데 가까이 가서 만져보니 털이 매우 부드러워요. 이렇게 귀여운 비버의 집이 사라진다고 생각하니 마음이 아파요"라고 말하며 비버를 끌어안았다. ‘사라진 동물들을 찾아서’ 전은 체험형 전시다. 책이나 동물원에서 보기만 하던 동물을 이곳에서는 직접 만질 수 있다. 코뿔소 뿔의 느낌이 어떤지, 호랑이 줄무늬와 얼룩말 줄무늬가 어떻게 다른지, 말코손바닥사슴과 붉은사슴은 어떤 차이가 있는지 등을 가까이에서 살펴볼 수 있다.

신나는 동물학교 섹션은 상상력이 더해진 공간이다. 종이 다른 여러 동물이 함께 학교에 다니고 점심을 먹고 운동회를 연다. 이 중 압권은 동물 운동회 코너. 치타, 사자, 임팔라, 파란다이커, 타조, 얼룩말, 흑멧돼지, 알다브라코끼리거북이 총 8마리 동물이 달리기 시합을 하는 장면을 연출했다. 역동감 넘치는 동물들의 포즈 탓에 진짜 움직이는 기분마저 든다. 이 시합은 현실에서는 불가능하다. 동물들의 서식지가 다르기 때문이다. 이 밖에도 시네마타운 섹션에서는 인기를 끌었던 영화 '파이이야기' '쥬만지'의 주인공이 돼 보는 경험도 할 수 있다.

멸종위기 동물, 레드리스트

코너를 돌자, 쓰레기 더미에 애처롭게 서 있는 북극곰이 보인다. 위기 동물들 섹션이다. 김가현(서울 문래초 2) 학생이 이름표를 보고 “레드리스트 취약종 VU가 뭔가요”라고 물었다. 정 기획자는 “국제자연보호연맹(IUCN)이 작성한 야생생물의 멸종위기등급에 따른 표식이에요. 도도새처럼 모두 멸종된 것은 절멸종 EX라고 표시하고 북극곰처럼 야생에서 절멸될 가능성이 큰 취약종은 VU로 표기해요”라고 설명했다. 레드리스트의 정식 명칭은 ‘멸종 위기에 처한 동식물 보고서’. 국제자연보호연맹에서 멸종위기에 처한 동식물에 대해 2~5년마다 발표하는 보고서다. 2011년 보고서에 따르면 1만9570종이 멸종될 위험에 있고 그중 3879종은 멸종 위험성이 지극히 높다고 발표했다.

북극곰은 산업화된 어업과 공장 등에서 발생한 대기오염 물질(다이옥신, 수은 같은)이 북극 지역까지 퍼지면서 심각한 피해를 보고 있다. 먹이 피라미드 상단부에 위치한 북극곰의 몸에는 인간이 만든 수많은 오염물질이 체내에 축적돼 각종 질병을 유발시켰다. 지구 온난화로 서식지마저 줄면서 야생에서 절멸될 가능성이 높은 상태가 됐다. 남극 황제 펭귄은 남반구 해양의 온난화 때문에 지난 25년간 50%나 줄었다. 인간에 의해 변화된 환경에 멸종돼 가는 생물들이 점점 늘고 있다.

레드리스트에 없다고 해서 멸종위기로부터 안전한 것은 아니다. 18세기 초에는 6000만 마리의 들소가 북아메리카 평원을 가득 채웠다. 그러나 19세기 이주민들이 급증하면서 들소를 학살했고 20세기 초에는 몇 백 마리밖에 남지 않았다. 이후에 들소 보호정책으로 개체 수는 증가했지만 아메리카 들소는 여전히 멸종 위기에서 벗어난 동물은 아니다. 한 종이 몇 백 마리만 남게 되면 수많은 유전자를 잃게 된다. 질병에 대한 내성이나 달라진 환경에 대한 내성 등 새로운 유전 정보들은 사라져 후손에게 전해지지 않는다. 이런 생물들은 퇴화됐다고 할 수 있다. 개체수가 500 이하였던 종은 언제든지 멸종될 우려가 있는 것이다.

전시는 밀림에서 한가로운 시간을 보내고 있는 코끼리 가족, 친구들과 신나게 놀고 있는 오랑우탄, 초원을 유유히 걷고 있는 기린 등이 전시된 그들이 원하는 세상 섹션과 동물들에게 하고 싶은 말을 적어 붙이는 체험을 하는 별의별 동물들 섹션을 지나 2층으로 이어진다. 2층에는 피노키오 공연이 한창이었다. 학교에 가기 싫은 피노키오가 악당을 만나 고생을 하고 학교를 열심히 가는 착한 아이가 된다는 이야기다. 공연이 끝나고 코끼리 모양의 칠판 앞에 소중 체험평가단들은 모여 동물들에게 하고 싶은 말을 적었다. 소중 체험평가단들은 또박또박 힘을 주어 메시지를 남겼다. ‘동물들아, 미안해. 내가 꼭 너희를 지켜주는 사람이 될게.’

관람정보

전시기간: ~2014년 3월2일까지

관람시간: 오전 9시~오후 6시

휴관일: 매주 월요일 휴관, 월요일이 공휴일인 경우 다음날 휴관

관람료: 주중 일반 1만3000원, 유아ㆍ청소년 1만3000원, 주말 일반 1만5000원, 유아ㆍ청소년 1만3000원(24개월 미만의 유아는 의료보험증 등 증명서 지참 시 무료)

주소: 서울특별시 용산구 용산동 1가 8 용산전쟁기념관 기획전시실

문의: 1666-3776

전시장에는 동물들과 사진을 찍을 수 있는 포토존이 곳곳에 마련돼 있다. 왼쪽부터 김예호·김가현·고연수 소중 체험평가단

소중 체험평가단의 소감

김예호(서울 문래초2) 별5

“내 꿈은 새 박사야. 이번 전시에서 많은 종류의 새들을 직접 만져볼 수 있어서 너무 좋았어. 어떻게 생겼는지도 자세히 볼 수 있고 말이야. 안타까운 점은 멸종위기에 놓인 새들이 많다는 거야. 대머리독수리, 두루미, 붉은가슴기러기, 북방관머리보관조 등은 정말 위험한 상태더라고. 열심히 공부해서 새들을 돌봐줄 수 있는 사람이 되고 싶어.”

김가현(서울 문래초2) 별5

“동물원에서는 철조망에 가려져 동물들을 자세히 볼 수 없는데, 여기서는 자세히 볼 수 있어서 좋았어. 처음에는 살아 있는 것 같아서 망설여졌는데, 용기를 내 만져보니 정말 부드럽더라. 특히 북극여우와 비버! 이렇게 귀엽고 사랑스러운 동물들이 멸종위기에 있다는 사실이 믿기지 않았어.”

고연수(서울 미성초2) 별5

“난 수의사가 꿈이야. 그래서 동물에게 관심이 많아. 전시를 보는 건 너무 좋았어. 호랑이나 사자·곰 같은 맹수들의 발톱과 이빨도 자세히 보고 말이야. 무엇보다 내가 꼭 수의사가 돼서 멸종위기에 놓인 동물들을 구해주는 일을 하겠다고 결심했어.”

* 멸종위기 레드리스트 등급 표기

1단계 절멸종(Extinct, EX): 개체가 하나도 남아 있지 않은 상태.

대표 동물: 도도새, 태즈메이니아

2단계 자생지 절멸종(Extinct in the wild, EW) :보호시설에서만 생존하고 있거나 원래 서식지역이 아닌 곳에서만 인위적으로 유입돼 생존하고 있는 상태.

대표 동물: 바바리사자, 산고릴라

3단계 심각한 위기종(Critically Endangered,CR): 야생에서 절멸한 가능성이 대단히 높은 상태.

대표동물: 샴악어,수마트라오랑우탄

4단계 멸종 위기종(Endangered, EN): 야생에서 절멸할 가능성이 큰 상태.

대표동물: 설표, 판다

5단계 취약종(Vulnerable, VU): 야생에서 절멸 위기에 처할 가능성이 큰 상태

대표동물: 랫서팬더, 반달가슴곰

6단계 위기 근접종 (Near Threatened, NT): 가까운 장래에 야생에서 멸종 우려 위기에 처할 가능성이 큰 상태

대표동물: 흰손긴팔원숭이, 큰개미핥기

7단계 관심 필요종 (Least Concern, LC): 위험이 낮고 위험 범부에 도달하지 않음

대표동물: 미어캣, 붉은여우

8단계 자료 부족종 (Data Deficient, DD): 멸종 위험에 관한 평가 자료가 부족한 상태

대표동물: 왕도마뱀, 목도리도마뱀

9단계 평가 불가종 (Not Evaluated, NE): 아직 평가작업을 거치지 않은 상태