하나금융그룹 올해의 재테크 상품 '알뜰살뜰'

하나금융그룹은 하나은행 씨크릿적금(위)과 외환은행 넘버엔 패키지 등 올해의 베스트 재테크 금융상품을 추천했다. [사진 하나금융그룹]

하나금융그룹이 추천하는 올해의 베스트 재테크 금융상품은 무었일까

◆하나 씨크릿 적금&하나SK 씨크릿 카드=매월 최대 5%까지 적립된 카드 포인트를 적금으로 자동불입 해주고, 추가금리 혜택까지 제공해준다. 하나 씨크릿 적금은 카드 포인트로 자동이체 되는 금액을 포함하여 월 200만원 이내에서 자유롭게 불입하는 개인고객 대상의 2~5년제 적립식 상품이다. 또 하나SK 씨크릿 카드는 생활밀착형 3대 업종인 대형마트, 백화점, 학원에서 특별적립 5%, 그 외 모든 업종에서 0.5%의 기본적립 포인트를 적립해 다음달에 하나 씨크릿 적금으로 자동이체 해 주는 상품이다. 특히 하나 씨크릿 적금은 기본금리(2013년12월 20일 현재, 2년제 2.9%, 3년제 3.2%, 5년제 3.5%) 외에도 ▶2명 이상이 동시에 가입할 경우 0.1%를 우대하는 투게더금리 ▶‘나’를 위한 투자 시 0.1%를 우대하는 스타일금리(뷰티샵, 의류쇼핑, 피트니스·문화센터 등록 등 확인 시) ▶10만원이상 자동이체 또는 하나SK카드 유실적 및 하나은행 계좌로 결제 시 등 0.1% 우대하는 알뜰금리 등 최대 연 0.3%의 금리우대가 가능하다. 현재 동 상품의 최고금리는 5년제 기준 연 3.8%이다. (단 1개월 납입한도 계좌당 300만원)

하나SK 씨크릿 카드의 경우, 3대 대형마트, 백화점, 학원 등 특별적립업종은 업종별 각 1만원씩, 최대 월 3만원까지 포인트가 적립되며 일반적립업종은 한도 제한 없이 사용금액의 0.5%가 적립된다.

◆외환 넘버엔 패키지=외환은행에서는 합리적인 소비와 실용성을 추구하는 20~40대 직장인을 위한 외환은행 넘버엔 패키지 상품을 올해의 베스트 재테크 금융상품으로 추천했다.

‘넘버엔’은 새로운 라이프스타일을 상징하는 표현이며 넘버엔 패키지는 급여이체 또는 카드사용 결제계좌를 위한 수시입출금 통장인 ‘넘버엔 통장’과 월복리로 운용되는 적립식 상품인 ‘넘버엔 월복리적금’ 및 ‘넘버엔 카드’ 등 3가지 상품을 패키지로 결합한 상품이다. 넘버엔통장은 수시입출금식 급여고객 우대통장이다. 가입대상은 만 18세이상 개인고객이며 직장인을 주 타켓으로 급여나 연금을 이체 받거나 외환은행 넘버엔카드 또는 2X카드를 사용하기만 해도 실질적인 수수료면제 혜택과 적금 가입시 통장을 보유만 해도 적금금리 우대 혜택(연0.1 ~ 0.2%)을 추가 제공되는 상품이다.

넘버엔 월복리 적금은 개인(개인사업자 포함)이 월300만원 이내에서 자유롭게 적립이 가능한 자유적립식 적금을 판매 중에 있다. 이 넘버엔 월복리 적금의 계약기간은 1년,2년,3년제가 있다. 매월 월복리로 운용되어 단리 상품 대비 금리상승 효과가 있어 목돈마련에 유리한 상품이다. 금리는 12월 20일 현재 1년제 상품 최고 3.2% 금리 적용이 가능하다.

플래티늄 넘버엔 카드는 고객의 라이프 스타일에 따라 여성형, 남성형, 가족형 3종이며, Men(남성형), Women(여성형)형의 경우 연회비는 1만원이다. 외환은행 계좌를 결제계좌로 사용하는 고객이 연 1회이상 사용 및 신용카드 사용금액에 따라 차년도 연회비가 면제된다.

공통서비스로는 세븐스프링스, 불고기브라더스 20% 현장 할인 및 아웃백, VIPS, 무스쿠스 10% 청구 할인 서비스가 제공된다.

◆하나 중국1등주 랩=하나대투증권은 홍콩에 상장된 중국본토 기업 중 중국의 대표 우량기업에 장기 투자해 고수익을 추구하는 ‘하나 중국1등주랩’을 올해의 베스트 재테크 금융상품으로 추천했다.

하나 중국1등주랩은 중국 내수 1등 기업들에 장기 투자해 이에 따른 고수익을 추구하는 상품이다. 운용전략은 현재 중국 내수 시장에서 독점적인 지위를 누리는 대표 우량기업 가운데, 향후에도 높은 성장세가 기대되는 기업에 대한 장기투자로 복리효과를 기대한다. 현재 중국 1위의 손해보험사인 중국인민재산보험, 중국내 시장점유율 1위 라면업체인 강사부홀딩스 등 중국 내수시장의 1위 기업만을 선별해서 편입종목으로 담았다.

◆스마트 애니 카드=하나SK카드는 모든 가맹점에서 ‘전월실적’, ‘할인한도’, ‘이용횟수’ 등 제한없이 결제 금액의 최대 1.4%까지 할인 혜택을 제공하는 ‘하나SK Smart Any (스마트 애니) 카드’를 올해의 베스트 재테크 금융상품으로 추천했다. 하나SK카드 홈페이지(http://www.hanaskcard.com)를 통해서만 카드 발급이 가능하도록 설계해 모집인 수수료 등 비용을 줄였다. 절감된 비용은 추가 할인 등 고객 혜택을 높이는 데 반영됐기 때문에 업계 유사상품 대비 0.1~0.4% 높은 할인 혜택을 제공한다. ‘하나SK Smart Any 카드’는 모든 가맹점에서 업종 구분 없이 결제 금액의 0.8%가 무조건 할인되고, 온라인 결제 금액에는 1.3%의 우대 할인 혜택이 제공된다. 또한, ‘하나SK 겟모어(get more) 앱’ 이용 고객은 온라인 결제 시 0.1%의 추가 할인을 받을 수 있어, 오프라인에서 체험한 후 주로 온라인을 통해 저렴한 가격으로 구매하는 ‘쇼루밍(Showrooming)족’에게 더욱 유용하다.

박찬영 객원기자