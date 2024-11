미리 본 2014년 지구촌 기념일

여행을 가게 되면 “남는 것은 사진뿐”이라며 분주하게 사진을 찍게 된다. 여행은 사진을 남기고 역사는 기념일을 남긴다. 역사 속 수많은 팩트를 거르고 또 거르고 남는 것은 기념일이다.

기념일, 역사를 기억하는 최고 수단

우리나라가 기념하는 70일에 달하는 국경일·법정기념일들이 곧 우리의 역사다. 3·1절, 대한민국 임시정부수립 기념일(4.13), 4·19혁명 기념일, 새마을의 날(4월 22일), 충무공 이순신 탄신일(4.28), 5·18민주화운동 기념일, 6·10민주항쟁 기념일, 6·25전쟁일, 광복절(8.15), 개천절(10.3), 학생독립운동 기념일(11.3), 한글날(10.9)···. 기념일은 역사의 다이제스트다. 기념일은 국가 정체성, 국가-개인 연대감의 핵심이다.

“과거를 기억하지 않는 자들은 그 과거를 다시 살게 될 운명이다.(Those who do not remember the past are condemned to repeat it.)” 스페인 태생의 미국 철학자 조지 산타야나가 한 말이다. 산타야나의 말을 응용해 이렇게도 말할 수 있다. “찬란한 과거를 기억하는 이들만이 과거의 영광을 오늘에도 내일에도 이어갈 수 있다.”

기념일은 역사를 기억하는 최고의 수단이다. 선진국은 정치·경제·문화 등의 영역에서 선진국일 뿐만 아니라 ‘기념일 선진국’이다. 기념일이 쇠락할 때는 어떤 일이 벌어질까. 개천절의 예를 들어보자.

안전행정부 웹사이트는 개천절의 유래에 대해 이렇게 설명하고 있다. “개천절의 뿌리는 부여의 ‘영고’, 동예의 ‘무천’, 고구려의 ‘동맹’, 고려의 ‘팔관회’ 등 민중 제천 축제다. 고려 중엽부터 외세 침략으로 개천절 의식이 약해지고, 조선시대에는 ‘고삿날’이라고 하여 명맥만 유지됐다.”

개천절뿐만 아니라 ‘수나라를 물리친 날’ ‘삼국통일 기념일’ ‘임진왜란 기념일’ ‘훈민정음의 날’을 조선시대에 기념했다면 국권 상실, 국토 분단, 한국전쟁 같은 것은 없지 않았을까.

서구가 세상을 지배하는 원인과 그 결과를 논할 때 기념일을 빠뜨릴 수 없다. 서구는 기념일 싸움에서 이겼다. 우리는 매주 일요일이라는 이름으로 유대기독교(Judeo-Christian) 문화의 안식일·주일을 기념한다. 식목일, 근로자의 날, 어린이날, 어버이날, 현충일, 국군의 날 같은 날들은 서구 기념일을 우리 실정에 맞게 도입한 것들이다.

국가 부흥의 원천이 ‘기념일 잘 지키기’에 있다고 보면 스마트폰 달력 앱에 나오는 각종 기념일을 허투루 볼 일이 아니다.