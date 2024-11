절묘한 테이퍼링 시점에 시장 영향 제한적

미국 연방준비제도이사회(이하 Fed)는 18일(현지시간) 경기 부양을 위해 매월 850억 달러 상당의 채권을 시장에서 매입해 오던 것을 내년 1월부터 월 750억 달러 규모로 매입량을 100억 달러 줄일 것이라고 발표했다.

美 조치 파장과 영향은

양적완화 규모 축소를 뜻하는 ‘테이퍼링’이 시작된 것이다. Fed가 자산매입 축소 가능성을 꾸준히 언급해 온 지 대략 반년 만에 나온 조치다. 테이퍼링의 배경엔 미국 경제가 회복되고 있다는 판단이 깔려 있다. 그런 만큼 미국 증시는 물론 국내 증시에도 충격은 덜한 편이다. 그동안 시장에 꾸준한 경고를 줘왔던 덕분으로 풀이된다. 이중호 동양증권 애널리스트는 “양적완화 축소 발표가 시장에 미친 영향은 테이퍼링의 불확실성만 제거한 수준으로 매우 제한적”이라며 “미국 연준의 절묘한 시장소통 능력이 돋보인다”고 말했다.

김두언 하나대투증권 연구원은 “시장이 주시하던 테이퍼링 조치에서 ‘언제’와 ‘어떻게’의 두 가지 불안감은 경감되었다”고 평가했다. 실제 미국 연준이 성명을 내고 테이퍼링 의사를 밝힌 19일 국내 종합주가지수(KOSPI)는 1975.65로 전날보다 1.02포인트 상승했다. 미국 다우지수와 S&P500지수가 다시 사상 최고치를 경신했으며, 전날 일본·대만 등 아시아 증시도 대부분 오름세로 마감했다.

그렇다면 앞으로 투자는 어떻게 해야 할까. 주가는 당분간 박스권 장세가 지속될 것이라는 의견이 다수다. 이중호 애널리스트는 “단기적으로 시장의 방향성이 상승이나 하락으로 결정되기는 어려울 것으로 보여 박스권 움직임의 관망세는 한동안 유지될 것 같다”고 말했다. 채현기 KTB투자증권 연구위원은 “테이퍼링이 이머징 자산가격의 급격한 하락으로 연결되지 않음을 입증하는 계기가 될 수 있다는 점에서 국내 증시 수급여건에는 긍정적으로 작용할 전망”이라고 내다봤다.

그래도 당분간 경기 회복이 지속될 가능성이 큰 만큼 채권보다는 주식 투자를 권하는 전문가가 많았다.

강현철 우리투자증권 자산배분팀장은 “2014년 말로 예상되는 본격적인 출구전략 시행 전까지 위험자산 주도의 흐름이 전개될 가능성이 커진 만큼 주식 비중의 확대가 유리할 것 같다”고 조언했다. 이재만 하나대투증권 수석연구위원은 “당분간 미국에선 민간 투자가 증가하는 국면이 이어질 것으로 보여 IT 관련 투자와 제품의 수입 수요가 증가할 것”이라며 “이는 국내 IT 기업들의 출하 증가에 긍정적인 영향을 미칠 것인 만큼 국내 IT 기업 중 원자재와 중간재 성격이 강하고, 해외 매출 비중이 높은 기업에 관심을 가질 필요가 있다”고 말했다.

테이퍼링 리스크가 해소된 만큼 이후의 글로벌 경제 상황을 면밀히 살펴야 한다는 의견도 다수다. 일본 엔화 약세 우려와 유로존 경기 정상화 여부 등을 주목해야 한다는 것이다. 이상재 현대증권 연구원은 “테이퍼링과 관련한 불확실성 국면이 마무리된 만큼 이제 관건은 그 반사 효과인 엔저와 미국 경제 회복 간의 힘겨루기에 달려 있다”며 “외국인 투자자가 제조업과 수출 비중이 높은 우리 경제에 대해 어떻게 평가할지를 지켜봐야 한다”고 말했다.