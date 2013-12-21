[인사] 해양수산부 外

◆해양수산부▶울산지방해양항만청장 정수철
◆통계청▶통계대행과장 빈현준▶인구동향과장 윤연옥▶동북지방통계청 조사지원과장 윤종호
◆KBS▶보도본부 보도국 주간 이현주▶해설위원실장 박상현▶스포츠국장 배재성▶라디오센터 라디오1국장 최영▶기술본부 기술관리국장 김용환▶편성본부 편성국 1TV편성부장 이영준▶협력제작국 CP 정재학▶아나운서실 아나운서1부장 김동우▶영상제작국 총감독 장병민▶정하영▶심규일▶심청용▶보도본부 보도국 뉴스제작3부장 오세균▶정치외교부장 이춘호▶경제부장 신춘범▶사회2부장 장한식▶문화부장 민경욱▶과학·재난부장 강석훈▶네트워크부장 정인철▶국제부장 조재익▶경인방송센터장 정창훈▶디지털뉴스국 디지털뉴스부장 오영철▶시사제작국 시사제작2부장 김형덕▶스포츠국 스포츠취재부장 박종복▶스포츠제작부장 이기문▶보도그래픽부장 정규문▶TV본부 교양문화국 CP 이상익▶김석희▶예능국 CP 김호상▶한경천▶드라마국 CP 정해룡▶황의경▶라디오센터 라디오1국 1라디오부장 김병진▶1FM부장 김혜선▶미래미디어센터 IT인프라부장 이제학▶시청자본부 재원관리국 난시청서비스부장 장윤식▶정책기획본부 기획국 지역정책실장 차상렬▶계열사정책부장 윤용호▶정책기획본부 방송문화연구소 공영성연구부장 강성곤▶대구방송총국장 김덕기▶춘천방송총국장 김명환▶제주방송총국장 전복수▶진주방송국장 박상조▶창원방송총국 시청자서비스국장 이학상▶청주방송총국 시청자서비스국장 정창식▶정책기획본부 주간 정구봉▶정책기획본부 주간 김윤로▶시청자본부 재원관리국 인천사업지사장 최희석▶충주방송국장 류삼우
◆MBC▶보도본부 보도NPS준비센터장 임정환▶보도국 취재센터 국제부 파리특파원 권순표▶콘텐츠협력국 콘텐츠협력2부장 김태현
◆경동도시가스▶전무 강원구 ▶상무 김한균 이지수