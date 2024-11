"태광 전자제품 AS 내년까지 해드려요"

태광 에로이카의 오디오나 전화기 등을 가지고 있는 고객들은 내년까지 수리나 부품교환 등 애프터서비스(AS)를 받을 수 있게 됐다. 태광산업은 태광전자 제품에 대한 AS를 2014년 말까지 연장하기로 했다고 19일 밝혔다. AS센터는 기존 태광산업 본사에서 경기도 안양 ‘㈜에이에스텍’ 본사로 변경된다.

태광산업은 1978년 12월 천일사를 인수해 전자사업부를 출범시키며 전자제품 생산·판매를 시작했다. 그러나 사업구조 개편으로 태광 에로이카 등 오디오와 전화기, 무전기 등의 생산과 판매가 2005년 12월을 끝으로 중단됐다.

태광산업은 “태광전자 제품의 AS 품질 보증기간이 올해로 모두 종료되지만 고객들의 불편을 최소화하기 위해 서비스를 1년 연장한다”고 말했다. AS 대행업체인 ㈜에이에스텍에 운영 보조금을 계속 지원해 서비스를 이어가는 방식이다. 태광산업 전자제품 AS 처리 건수는 2011년 9558건, 2012년 9330건, 올해 12월 중순까지 9000여 건으로 한 해 평균 1만 건에 달한다. 태광산업은 원활한 수리 서비스를 위해 태광산업이 가지고 있던 전자제품의 부품도 전액 무상으로 업체에 양도하기로 했다.

태광산업 관계자는 “제품 수리를 원하는 고객은 경기도 안양시 만안구에 있는 에이에스텍에 직접 연락하면 서비스를 받을 수 있다”고 설명했다.

채윤경 기자