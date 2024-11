캐나다 에밀리 카 예술대학교(Emily Carr University of Art) 학생들이 밴쿠버에 있는 공공시설물 11개를 예술 작품으로 변화시켰다. 한 남성이 17일(현지시간) ‘망각(A Lapse of Memory)’이라는 제목의 작품 옆을 지나고 있다.

‘어떤 토끼들을 위한 쇼핑몰(A Mall for Some Bunnies)’, ‘나무들 사이(Through the Woods)’, ‘분홍색 도시(Pink City)’ 등 학생들의 모든 작품은 2년간 전시될 예정이다. [신화통신=뉴시스]