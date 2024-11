체코 프라하의 대형 수퍼마켓 테스코(Tesco)에서 그린피스 회원들이 환경운동을 하고 있다. 인어공주 복장을 한 여성 회원이 '나는 우연히 잡힌 물고기가 되고 싶지 않다(I do not want to be an unintentional catch)'라고 적힌 피켓을 들고 냉동고 위에 앉아있다. 그린피스 회원들이 이번 퍼포먼스를 통해 지속가능한 해산물 정책을 요구하고 있다. 이들은 해산물마다 각기 어종, 어획방법 및 장소 등 주요 정보가 적힌 라벨을 부착해야 한다고 주장하고 있다. [로이터=뉴스1]