[사진 YG 엔터테인먼트 제공]



‘YG 뉴 유닛’.

YG 엔터테인먼트의 뉴 유닛이 공개됐다.

16일 YG 엔터테인먼트는 “박봄과 이하이가 ‘봄&하이’ 라는 타이틀의 유닛을 결성한다”라며 “크리스마스 시즌 송으로 꼽히는 머라이어 캐리의 ‘ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU’를 선보인다”고 발표했다.

같은 날 YG는 두 사람의 새로운 곡 티저 영상을 공개했다.

영상에는 이하이와 박봄이 서로 정면을 바라보며 묘한 표정을 짓는 장면이 담겼다.

YG 뉴 유닛의 곡은 17일 0시 삼성뮤직에 최초 공개될 예정이며 3일간 독점 공개 후 20일 전 온라인 음원 사이트에 올라올 예정이다.

네티즌들은 “YG 뉴 유닛, 완전 기대된다”,“YG 뉴 유닛, 겨울에 딱 어울리는 곡”,“YG 뉴 유닛, 둘 다 파워 보컬인데”등의 반응을 보였다.

온라인 중앙일보