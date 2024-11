김문수 지사 “안전한 국민행복 경기도가 앞장”

◇ 김문수 경기도지사가 12일 오전 박찬우 안전행정부 차관 등과 함께 테이프커팅으로 ‘2013 대한민국 사회안전 박람회’ 개막을 알렸다 .

박근혜 정부 출범 이후 안전한 사회가 국가 정책의 주요 화두가 된 가운데 ‘안전’의 모든 것을 한눈에 볼 수 있는 국내 최대 규모의 통합 박람회가 열렸다.경기도는 안전행정부 등과 공동으로 12일 킨텍스 제2전시장에서 ‘2013 대한민국 사회안전 박람회’를 개최했다.

이번 박람회는 ‘Safer Your Family, Better Your Life(가족의 안전과 보다 나은 삶을 위하여)’라는 주제로 4대악을 근절해 안전한 대한민국을 건설하자는 취지로 마련됐다. 오는 15일까지 4일 동안 진행되는 이번 박람회에는 중앙정부, 지자체, 유관기관, 일반 기업체 등 250여 개 홍보 부스가 운영되며 안전행정부, 교육부, 법무부, 산업통상자원부, 여성가족부, 국토교통부, 식품의약품안전처, 경찰청 등 주요 기관이 참여했다.

국립재난안전연구원, 교통안전공단, 한국승강기안전관리원 등은 각종 안전사고 예방방법과 대처요령에 대한 교육·상담을 진행한다.김문수 경기도지사는 이날 오전 박찬우 안전행정부 차관, 최동해 경지지방경찰청장, 여운광 국립재난안전연구원당, 김경환 국토연구원장 등과 함께 테이프커팅으로 박람회 개막을 알렸다.

◇ 김 지사가 박 차관과 함께 가상 음주체험을 하고 있다.

김 지사를 비롯한 내빈들은 행사장에 마련된 부스 등을 돌아보며 관계자를 격려했다. 김 지사는 어머니안전지도자들과 함께 음주가상 체험, 횡단보도 안심보행 체험 등을 하고, 인권 감수성 키우기 체크리스트도 작성했다.

경찰청 부스에서는 교통문화정착 서약서에 서명하기도 했다.김 지사는 이어 박람회 부대행사로 생활안전지도 해외 수범사례 벤치마킹 및 성공모델 도출을 위해 국립재난안전연구원이 마련한 ‘국민생활안전지도 국제세미나’에 참석했다. 김 지사는 “국민의 생명과 재산을 안전하게 지키는 것이야말로 국민행복의 기본조건”이라며 “이번 박람회를 통해 사회 안전에 대한 중요성 인식이 더욱 확산돼 ‘안전한 경기도’, 나아가 ‘안전한 대한민국’을 만드는 초석이 되고 관련 산업도 발전하길 기대한다”고 말했다. 아울러 “우리나라 안전문제는 과학 기술분야보다는 국민들의 인식 문제가 크다. 효율성, 경제성에 치우치다 보니 안전을 소홀히 했던 점이 있었다. 정부도 안전행정부로 이름을 바꿀 정도로 안전에 관심이 많다.

안전에 대한 개인의식 함양과 함께 사회 관심의 진보, CCTV 설치 등 사회기반시설을 조성하는 노력이 필요하다”고 밝혔다.박람회 전시장에는 범죄예방(CCTV·홈시큐리티), 식품안전(가공식품·식품위생설비), 재난재해관리(소방·자연방재·도시방재 장비), 교통안전(지능형교통안전시스템 및 장비), 산업안전(안전장비 및 보호구·위험요소 차단장비) 등 5개 재난·안전 분야의 첨단기술 및 안전 관련 제품들이 눈길을 끌었다.

◇ 김 지사가 여성인권진흥원 홍보부스에서 인권감수성 키우기 체크리스트를 작성하고 있다.

첫째 날 주요 행사로 ‘안전디자인으로 이룩하는 경기도민의 안전한 삶’이라는 주제의 안전디자인 포럼도 열렸다. 이경돈 한국공공디자인학회장을 비롯해 각계 전문가 등이 참여해 범죄예방 환경설계 디자인(Crime Prevention Through Environmental Design), 국내외 디자인 사례, 경기도의 안전디자인 발전방향에 대한 발표와 토론이 진행됐다. 둘째 날인 13일에는 국제안전도시 추진을 위한 네트워크 구축을 위한 ‘국제안전도시 추진 관련 시·군 세미나’를 개최한다.

세미나는 조준필 아주대 지역사회안전증진연구소장 등 학계 관계자와 시·군 관계 공무원 등 50여 명이 참석해 경기도의 국제안전도시 추진방향에 대한 설명과 질의응답이 진행된다. 경기도소방재난본부는 이번 행사에 아이들이 가장 좋아하는 ‘물 소화기 체험’을 비롯해 연기 속에서 안전하게 탈출하는‘이동체험차량’과 ‘심폐소생술 익히기’ 등 다양한 프로그램으로 구성된 ‘119 안전체험마당’을 운영하고 있다.

◇ 김 지사가 세미나 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.

이 밖에도 ‘국민생활안전지도 국제 세미나’(국립재난안전연구원 주관), ‘성폭력 예방교육’(한국여성인권진흥원 주관), ‘승강기안전교육’(한국승강기안전관리원 주관) 등의 국내외 학술행사도 다채롭게 진행된다. 2만여 명이 참가할 것으로 기대되는 이번 박람회는 오전 10시부터 오후 6시까지 무료로 관람할 수 있다. 특히 이번 박람회는 성폭력, 학교폭력, 가정폭력 등 각종 범죄와 어린이 안전사고 및 교통사고 예방 등 생활 속 위험으로부터 자신을 지킬 수 있는 다양한 체험을 무료로 경험해 볼 수 있어 가족단위 방문객들의 만족도가 높을 것으로 기대된다.