안전에 관한 모든 것, 사회안전 박람회 열려

경기도는 안전행정부와 함께 12일부터 15일까지 4일 동안 고양시 킨텍스에서 ‘2013 대한민국 사회안전 박람회’를 개최한다.

이번 박람회는 ‘Safer Your Family, Better Your Life(가족의 안전과 보다 나은 삶을 위하여)’라는 주제로 4대악을 근절해 안전한 대한민국을 건설하자는 취지아래 기획됐다는 것이 경기도의 설명. 정부가 안전한 사회를 국정과제로 정한 이후 처음으로 열리는 최대 규모의 안전 통합 박람회라는 데 의미가 있다.

중앙정부, 지자체, 유관기관, 일반 기업체 등 약 250여개의 홍보 부스가 운영되며, 안전행정부, 교육부, 법무부, 산업통상자원부, 여성가족부, 국토교통부, 식품의약품안전처, 경찰청 등 주요 기관들이 참여했다.

특히 경기도 소방재난본부에서는 시민들의 소방안전체험으로 종합 피난, 연기 미로 탈출, 물소화기체험, 심폐소생술 등을 실시하고 있으며 이 밖에도 어린이를 위한 교통안전체험, 학교 폭력과 성폭력 교육 및 상담 등을 위한 부스도 마련되어 있다.

또한 이번 행사는 사회 안전 전 분야를 총망라하여 국내 최초로 개최하는 것으로 신제품 전시, 기술개발, 해외시장 개청 지원을 통한 관련 산업의 육성 및 발전에 기대를 모으고 있다.

박람회 기간 동안 부대행사로 안전디자인 포럼, 경기도 국제안전도시 세미나가 개최되며 이 밖에도 ‘국민생활안전지도 국제 세미나’(국립재난안전연구원 주관), ‘성폭력 예방교육’(한국여성인권진흥원 주관), ‘승강기안전교육’(한국승강기안전관리원 주관) 등의 국내?외 학술행사도 다채롭게 진행된다.

12일 개막식에 참석한 김문수 경기도지사는 “모든 안전에 관련된 문제를 한꺼번에 체험하고 배우며 즐길 수 있는 안전문화의 종합 체험 박람회다”며 “이번 박람회를 통해 안전에 대한 국민들의 인식을 높일 뿐만 아니라 안전 문화의 확산과 안전 관련 산업의 발전에도 크게 기여할 것이라고 기대한다”고 말했다.



