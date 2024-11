영어 동화 도서관 리틀팍스, TCA 2014 2관왕 수상

지난 11월 “Teachers` Choice Award (이하 TCA) 2014” 수상 명단이 공개 됐다. TCA는 선생님들과 학부모들에게 우수 교재 및 제품 소개 목적으로 시상되는 상으로서, 미국에서 20년 째 이어지는 전통 있는 시상 프로그램이다.

TCA 수상 제품들은 미국의 경험 많은 선생님들로 구성된 심사위원들이 제품을 직접 교실과 가정에서 사용해보고, 여러 영역을 평가한 후 선정된다.

이번 수상에는 국내 기업인 리틀팍스 (www.littlefox.co.kr)가 for the Classroom (학교 수업 부문)과 for the Family (가정용 교재 부문) 2개 부문에서 2관왕을 수상해 눈길을 끌었다.

리틀팍스는 사이트 자체가 교재로서 활용되는 프로그램으로, 아이들이 좋아할 만한 동화, 동요동영상 등이 수록되어 있다. 이 사이트는 단계별 동화 구성을 통해 이미 미국 교과 수업 중에 활용하거나 가정 내에서도 직접 활용하는 방식으로 평가를 받았다.

특히 영어 동화는 심사위원들로부터 높은 점수를 받았다. 심사위원들은 “동화들이 정말 매력적이고 흥미롭다, 계속해서 다시 읽고 싶게 만든다”, “아이들 개개인에 맞는 레벨을 고를 수 있다는 점이 좋다”, “다양한 주제와 관련 된 논픽션 동화도 많아서 영어 학습 외에 배경 지식을 습득할 수 있다”, “가족 전체가 함께 볼 수 있는 장점이 있다, 아이는 물론 학부모도 이 제품을 통해 영어와 친숙해 질 수 있을 것 이다” 등의 심사평을 남겼다.

이 사이트는 2000년 설립 이후 지금까지 13년간 매일 새로운 동화를 발표하고 있다. 그 결과 현재 약 2,800편의 영어 애니메이션 동화와 300곡 이상의 영어 동요를 보유하고 있다.

업체 관계자는 “그간 국내 서비스에만 집중해 왔으나 지난해 말 해외 사용자를 위한 글로벌 사이트 (www.littlefox.co.kr)를 오픈 했고 지난 달부터 일본, 중국, 대만, 홍콩 등 아시아 주요 국가에 각 국가별 언어로 서비스를 제공하고 있다”고 밝혔다.

한편, TCA 전체 수상 명단은 공식 사이트에서 확인 할 수 있다.

