성매매 여성들이 프랑스 파리에서 4일(현지시간) 성매수자 처벌법에 반대하는 시위를 열었다. 시위에 참가한 여성이 불어로 '고객 없는 매춘부는 정부에서 일을 찾을 것(Whores without clients seek job in the government)'이라고 적힌 피켓을 들고 있다.

프랑스 하원은 같은 날 성 매수자에게 1500유로(한화 약 216만 원)의 벌금을 물리는 성매수자 처벌법을 찬성 268표, 반대 138표로 통과시켰다. 지금까지 프랑스에서 매춘은 범죄가 아니지만 성매매 제의나 알선, 광고 등은 불법으로 단속해왔다. 새 법안은 성매매 여성에 대한 기존 처벌 규정을 삭제하고 성매매 여성이 주택과 재정지원을 받을 수 있도록 했다. [로이터=뉴스1]