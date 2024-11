영국의 섹시녀 헬렌 플라너건(22)이 남성지 화보서 육감적인 몸매를 뽐냈다.

세계적인 남성지 FHM은 프랑스판 12월 표지 모델에 헬렌 플라너건을 선정하며 그녀의 올누드 사진을 공개했다.

공개된 화보 속 플라너건은 실오라기 하나 걸치지 않은 전라의 상태로 볼륨있는 몸매를 뽐냈다. 특히 한 손으로는 가려지지 않을 정도의 풍만한 가슴과 군살 없는 탄탄한 몸매는 보는이의 탄성을 자아낸다.

한편 해당 남성지가 선정한 '2013 세계 최고의 섹시녀 100인'에서 3위에 뽑혔던 헬렌 플라너건은 과거 자신의 놀랄만한 32E 사이즈의 가슴을 "내가 세상에서 누구걸 봐도 내 가슴이 최고(the best boob I've ever seen on anyone in the world)"라고 자랑하며 "내 가슴은 놀랍다(They're amazing)"고 인터뷰하기도해 눈길을 끌었다.

온라인 일간스포츠

사진=FHM 프랑스 홈페이지 캡처