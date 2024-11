'로맨틱 코미디 달인' 리처드 커티스의 '어바웃 타임'

영화 ‘어바웃 타임’의 주인공 팀(돔놀 글리슨·오른쪽)은 시간여행 능력을 이용해 메리(레이첼 맥아담스)와 사랑에 빠진다. 시간여행의 방법은 간단하다. 벽장 같은 곳에 숨어 주먹을 꽉 쥐고 돌아가고 싶은 순간을 생각하면 된다. [사진 UPI 코리아]

시간을 조금만 되돌려 서투른 실수를 만회할 수만 있다면….

영화 ‘어바웃 타임’(5일 개봉, 리처드 커티스 감독)은 시간여행을 다룬 로맨틱 코미디다. ‘네 번의 결혼식과 한 번의 장례식’(1994) ‘노팅 힐’(1999) ‘브리짓 존스의 일기’(2001) 각본을 쓰고, ‘러브 액츄얼리’(2003)에선 연출까지 겸했던 로맨틱 코미디의 대가 리처드 커티스(57) 감독의 신작이다. 영국의 군소영화사 ‘워킹 타이틀’을 세계적인 메이저 제작사로 발돋움시킨 그다. 최근 런던에서 만난 그는 “전작이 사랑과 우정에 초점을 맞췄다면, 이번에는 주요 관심이 가족으로 옮겨갔다”고 말했다.

시간여행, 사랑, 그리고 가족

영화는 가문 대대로 시간여행 능력이 내려오고 있다는 사실을 아버지(빌 나이)가 성인이 된 아들 팀(돔놀 글리슨)에게 알려주면서 시작한다. 소심하고 연애에 서툰 팀은 이 능력을 이용해 순간순간의 실수를 만회하며, 여자친구 메리(레이첼 맥아담스)와 결혼에 성공한다.

행복한 나날을 보내던 그는 시간여행의 부작용을 겪게 되고, 여동생(리디아 윌슨)의 사고와 아버지의 죽음 앞에서 고민에 빠진다. 감독은 “살 수 있는 시간이 단 하루만 주어진다면 무엇을 할지, 친구와 대화를 나누던 중 영감이 떠올랐다”고 했다.

감독이 전하는 메시지는 단순하다. 하루하루 최선을 다하며 살라는 것, 행복은 돈이나 명예가 아니라 인간관계의 가치를 깨닫는 데서 비롯한다는 것이다. 영화 제목이 ‘어바웃 러브’가 아닌 ‘어바웃 타임’인 이유다.

젊을 때 실연 큰 자산 됐다

리처드 커티스

그의 전작에서 친구들이 가족을 대신했다면, 이번에는 부모·삼촌·여동생 등 실제 가족들이 등장한다. 커티스 감독은 “나이가 들고, 자식들이 커가는 모습을 보면서 가족에 대해 얘기해야 할 필요성을 느끼게 됐다”고 설명했다.

시간여행 능력이 주어진다면, 감독 자신은 언제로 돌아가고 싶을까. 그는 “최근 5년 새 부모님이 돌아가셨다. 10년 전 크리스마스로 돌아가 부모님이 살아계실 때의 단란한 모습을 사진으로 찍고 싶다”고 답했다.

그는 여전히 영화의 많은 부분을 남녀 주인공의 로맨스에 할애한다. 20년 가까이 로맨틱 영화를 빚어낸 힘은 어디서 나오는 걸까. 그는 “젊었을 때 너무 크게 실연해서 그 상처를 이겨내는 데 10년이 걸렸다. 그 덕분에 로맨스 감정을 유지하는 것 같다”고 했다.

‘러브 액츄얼리’도 재개봉

감독은 촬영 전 이 영화가 마지막 연출작이 될 거라고 선언했다. 각본은 계속 쓰겠지만, 연출에는 마침표를 찍겠다는 뜻이다. “이제 뭔가 마무리를 짓는 느낌이 든다”고 에둘러 표현했다.

명작 ‘러브 액츄얼리’도 19일 디지털 리마스터링 버전으로 국내 관객과 다시 만난다. 커티스 감독은 “크리스마스 즈음이면 사람들을 다시 행복하게 만드는 영화인 것 같다”며 10년 전 추억으로 돌아갔다.

런던=정현목 기자

★ 5개 만점, ☆는 ★의 반 개

★★★☆(황영미 영화평론가) : 모태 솔로의 사랑 찾기를 다루지만 따스한 가족애와 작은 행복에 무게중심이 실렸다. 시간여행을 통해 삶의 소중함을 재발견한다.

리처드 커티스 영화엔 꼭 있다

리처드 커티스의 영화에 빠질 수 없는 3가지 특징이 있다. 그 내용을 간추리면….

① 자신감 없는 남자 주인공=단골 주연인 휴 그랜트는 ‘네 번의 결혼식과 한 번의 장례식’ ‘노팅 힐’ ‘러브 액츄얼리’에서 첫눈에 반한 여성 앞에서 머뭇거리지만, 결국 두려움을 극복하고 사랑을 얻는다. ‘어바웃 타임’의 팀도 소심하긴 마찬가지.

② 매력적인 미국 여성=우연일까, 계획적일까. 영국인 남자 주인공은 ‘네 번의 결혼식…’의 캐리(앤디 맥도웰), ‘노팅 힐’의 할리우드 스타 안나(줄리아 로버츠) 등 미국인 여성과 사랑에 빠진다. ‘어바웃 타임’의 메리 역시 미국인 여성이다.

③ 중독성 강한 주제곡=‘노팅 힐’의 ‘쉬(She, 엘비스 코스텔로)’ ‘러브 액츄얼리’의 ‘올 유 니드 이즈 러브(All You Need Is Love, 비틀스)’ 등이 뇌리에 박혔다. ‘어바웃 타임’에선 ‘하우 롱 윌 아이 러브 유(How Long Will I Love You, 엘리 굴딩)’가 흐른다.