미란다 커 열애설 "재벌과 열애설이나도, 전 남편과는 여전히…"

‘미란다 커 열애설’.

2일(현지시각) 영국의 일간지 데일리 메일은 톱 모델 미란다 커와 호주 재벌 제임스 패커의 열애설을 보도했다.

미란다 커 열애설의 상대인 제임스 패커는 전 재산 77억 호주달러(한화 약 7조 4000억 원)인 것으로 알려졌다. 그는 포브스지가 선정한 2013년 호주 부자 3위에 오른 재벌이다.

미란다 커는 지난달 할리우드 배우 올랜드 블룸과 이혼했다.

한편, 1일 미란다 커가 자신의 인스타그램에 “플린이 아빠의 무대를 보며 좋은 시간을 보내고 있다(Flynn having such a great time watching Daddy on stage)”라는 글과 함께 한 장의 사진을 올렸다. 공개된 사진에는 올랜도 블룸을 객석에서 지켜보는 미란다 커의 아들 플린이 모습이 담겼다.

네티즌들은 “미란다 커 열애설, 할리우드 연애는 좀 다른가”, “미란다 커 열애설, 제임스 패커는 모델을 좋아하나보다” 등의 반응을 보였다.

