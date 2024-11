스페인 바르셀로나의 산트하우메 광장에서 1일(현지시간) 나체의 여성들이 누워있다. 벌거벗은 여성들이 피를 연상케하는 빨간 잉크를 뒤집어쓴 채 모피 코트를 만들기 위해 동물을 살육하는 것에 반대하는 퍼포먼스를 선보이고 있다. 시위자가 '단지 하나의 코트를 만들기 위해 얼마나 많은 생명들이 필요한가(How Many Lives Just for a coat?)'라고 적힌 피켓을 들고 있다. [로이터=뉴스1]