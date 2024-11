[사진 이민호 페이스북]

‘이민호 상속자들’.

배우 이민호가 SBS 드라마 ‘상속자들’의 인기를 실감하고 있다.

2일 이민호의 소속사 스타우스엔터테이먼트는 “웨이보(중국판 트위터)에 이어 이민호의 페이스북 팔로워 수가 각각 1000만 명을 넘어섰다”며 소식을 전했다.

이민호는 이날 자신의 페이스북에 ‘김탄은 참....ㅋ10 million friends! Thank you always~~ I [Like] you too. 따뜻함을 나누는 12월이 되길..’ 이라는 글을 올리며 자신의 페이지가 ‘좋아요’ 수가 1000만을 돌파한 것에 대한 고마움을 전했다.

글과 함께 스웨터를 입고 한 손을 얼굴에 기대는 귀여운 포즈를 취한 사진을 올렸다.

네티즌들은 “이민호 상속자들, 인기 대단하네”,“이민호 상속자들, 역시 이민호”,“이민호 상속자들, 드라마가 재밌으니 배우도 같이 뜨는 듯”등의 반응을 보였다.

온라인 중앙일보