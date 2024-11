엔터식스 상봉점 11월 29일 그랜드 오픈

엔터식스(대표 이상욱)가 11월 29일 서울시 중랑구 상봉동에 위치한 이노시티에 엔터식스 상봉점을 오픈했다.

오전 10시 30분 오픈 세리머니를 시작으로 개점을 알린 엔터식스 상봉점은 기존 지점과 동일하게 쇼핑, 문화, 외식, 오락, 휴식을 한 공간에서 즐길 수 있으며 중세 유럽거리를 재현한 인테리어 컨셉을 바탕으로 쇼핑 공간을 총 6개의 에비뉴(Avenue)로 구성, 각 거리의 특성에 맞도록 글로벌 SPA 유니클로, ABC 마트, 나이키, K2 등 70여 개의 브랜드들을 구성하였다.

1층은 쇼핑과 함께 여유로운 휴식을 즐길 수 있는 파크 에비뉴로 구성되었으며 이니스프리, 토니모리, 롭스, 룩옵티컬, 스쿨스토어 등 화장품 및 패션 잡화, F&B 매장이 입점 되었다. 2층은 로코코 건축양식으로 여성미를 살린 플라워 에비뉴와 젊음의 거리를 걷는 듯 한 다운타운 에비뉴로 구성되었으며 잇미샤, 리안뉴욕, JJ지고트, 더 아이잗 등 인기 여성 브랜드와 유니클로, 지오다노컨셉, 카이아크만, 코데즈컴바인 등 SPA 및 캐주얼 브랜드가 입점 되었다. 그 밖에도 더 바디샵, 리바이스 언더웨어, 게스 언더웨어, 커피빈, 네일샵, 디자인스킨 등 젊은 고객층이 선호하는 매장들이 다양하게 입점 되었다.

3층은 유럽의 도심 속 정원을 컨셉으로 한 가든 에비뉴와 유럽 기차역을 닮은 플랫폼 에비뉴, 자연의 풍요로움을 담은 그린 에비뉴로 구성되었다. 가든 에비뉴에는 ABC마트, K2. 코오롱스포츠, 웨스트우드, 밀레, 와일드로즈 등 슈즈멀티샵과 아웃도어 브랜드가 입점 되었고 플랫폼 에비뉴에는 나이키, 아디다스, 리복, 아레나 등 국내외 스포츠 브랜드와 패션 슈즈 전문샵 알도가 입점 되었다. 그린에비뉴에는 지이크, 지오지아, 트루젠, 게스진, 카페 드롭탑, LAVAZZA 등 남성 캐릭터 및 진 캐주얼, F&B 매장이 입점 되었다.

특히 획기적인 온, 오프라인 이벤트로 고객들에게 사랑 받아 온 엔터식스는 상봉점 공식 오픈을 기념하여 12월 28일 까지 한 달간, 엔터식스 상봉점 ‘Grand Opening Festival’을 개최한다.

엔터식스를 방문한 모든 고객에게 'BMW의 주인공을 찾습니다‘ 이벤트 응모권을 증정하여 ‘BMW 120D 해치백 스포츠 라인’의 주인공을 공개 추첨하는 이벤트를 진행하며, 오픈일로부터 3일간 크리스피 크림 하프 더즌을 선착순 총 2천명에 무료로 증정하는 파격 행사를 실시한다.

또한 11월 30일, 12월 1일 양일간 상봉점 오픈 기념 란제리 패션쇼를 개최하고, 오픈 후 3일간 시구 패션으로 스타덤에 오른 클라라와 인기 아이돌 그룹 블락비, 개그콘서트 인기 개그우먼 김지민의 팬사인회를각각 진행한다.

이밖에 유명 브랜드의 제품을 파격가에 판매하는 경매 이벤트와 15만 원 이상 구매고객 금액별 7% 엔터식스 상품교환권 증정, 비씨, 삼성, 롯데카드 15만 원 이상 결제 고객 1만원 상품권 중복 증정 등 다양하고 파격적인 프로모션이 펼쳐지며 상봉점에 입점 된 약 70여개의 브랜드에서는 사은품 및 특별 할인 행사가 진행된다.

엔터식스 전략기획실 임종현 이사는 “이번 상봉점 오픈으로 엔터식스는 왕십리역점, 동탄 메타폴리스점, 가든파이브점, 강변 테크노마트점에 이어 상봉점으로 연결되는 서울 수도권 핵심 상권 유통 네트워크를 구축하게 되었으며, 지속적으로 상봉 지역 주민의 라이프 스타일을 변화시키는 랜드마크 역할을 통해 지역에 기여하는 명소가 될 것”이라며 “상봉점 오픈을 기점으로 수도권을 넘어 국내 및 해외 다점포 출점을 통해 명실상부한 대형 유통사로서의 자리매김을 확고히 하겠다.”고 말했다.

한편, 엔터식스는 Oh! point와 제휴를 맺고 기존 엔터식스 서프라이즈 멤버십 카드와 Oh! point의 혜택을 한 장에 결합한 ‘서프라이즈 Oh! 카드’를 출시하여 고객들로부터 큰 호응을 얻고 있다.

<이 기사는 본지 편집 방향과 다르며, 해당기관에서 제공한 보도 자료입니다.> 이>