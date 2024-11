GE헬스케어, 페이스북 '겟핏' 개설

GE헬스케어 코리아(대표이사 사장 로랭 로티발)는 지난 달 글로벌 소셜 네트워킹 서비스 채널인 ‘겟핏(GetFit)’ 페이스북 페이지(www.facebook.com/GetFitKorea)를 개설했다.

이번 GE헬스케어의 ‘겟핏’ 페이스북은 보다 많은 사람이 보다 나은 건강을 구현하도록 돕는 GE의 ‘헬씨메지네이션’ 비전을 실현하기 위한 노력의 일환으로 시작됐다.

‘겟핏’은 3년 전부터 전 세계적으로 수백 만 명이 참여하고 있는 GE의 디지털 암예방 캠페인에 그 뿌리를 두고 있다. 이는 ▶활동적으로 생활하기 (Move Your Body) ▶건강한 식습관 갖기 (Eat Healthy) ▶스스로 건강 지키기 (Own Your health) 같은 세 가지 주제에 대한 각자의 다짐을 자신의 SNS를 통해 공유하는 캠페인이다.

GE 헬스케어는 페이스북을 통해 ‘겟핏’의 3 가지 주제와 관련된 건강 상식, 운동 및 영양소 정보 등을 일반 대중들이 쉽게 이해하고 공감할 수 있게 소개한다. 직장인들을 대상으로 한 스트레칭, 15분 건강 레시피 등 일상생활에서 필요한 건강 정보를 쉽고 재미있게 전달해 사람들의 건강 증진을 도모한다.

또한 10월에는 유방암의 달을 맞아, GE헬스케어가 세계 유방암 발병 현황에 대해 연구한 결과를 담은 ‘유방암 백서 인포그래픽’ 을 공유하기도 했다.

GE헬스케어 코리아의 로랭 로티발 사장은 “GE헬스케어는 보다 많은 사람들이 보다 나은 건강을 누리기 위한 의료솔루션을 제공하고자 노력하고 있으며, 개인 차원의 건강 관리 지원은 이러한 목표 달성의 초석이 될 것으로 생각한다”며 “‘겟핏’ 페이스북을 통해 일반 대중들이 스스로 건강을 증진시킬 수 있도록 돕는 알차고 유익한 정보를 지속적으로 제공해 나갈 것”이라고 밝혔다.

