소녀시대 써니의 ‘조카 바보’ 모습이 화제다.

써니는 25일 인스타그램에 “이번 주말에는 지훈이랑 산책하고 나서 비 오길래 카페에서 핫초코 한 잔씩! Last weekend with my nephew”라는 글과 사진을 게재했다.

함께 올린 사진에는 공원으로 보이는 곳에서 조카를 품에 안고 활짝 웃고 있는 써니의 모습이 보인다. 조카와 눈을 맞추며 사랑스런 눈빛을 보내고 있는 모습도 눈길을 끈다.

‘써니 조카바보’ 사진을 본 네티즌들은 “써니 조카도 너무 귀엽다”, “사랑스런 조카와 써니, 훈훈하다”, “써니 조카바보, 나도 조카 보고 싶네” 등 다양한 반응을 보였다.

