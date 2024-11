태풍의 위력은 어떻게 알아낼까…초등생 5명의 실험, 해외서 인정받았죠

태풍을 연구한 천안 용소초·용곡초 학생들이 하늘을 바라보고 있다. 왼쪽 위부터 윤세영(6학년)·박채연·이현중(5학년) 학생. 왼쪽 아래부터 유성윤(6학년)·김지윤(5학년) 학생.

수퍼 태풍 하이옌이 최근 필리핀을 강타하면서 무려 5000명이 넘는 사망·실종자가 나왔습니다. 부서진 집만 60만 채가 넘고, 6조원이 넘는 피해가 예상될 정도라고 합니다. 이처럼 자연현상인 태풍은 한 나라를 폐허로 만듭니다.

이런 태풍의 강력한 힘을 주목한 초등학생 다섯 명이 있습니다. 천안 용소초등학교 유성윤·윤세영(6학년) · 박채연(5학년) 학생, 천안 용곡초등학교 김지윤·이현중(5학년)학생입니다. 이들은 실험과 수학적 계산을 이용해 태풍의 강도를 직접 계산했습니다. 그리고 그 결과를 제14회 국제과학엑스포(ESI, Expo-Sciences Intenational)에 제출해 최우수상을 거머쥐었답니다. 한국 초등학생이 이 대회에 참가한 것은 처음이었다고 합니다. 이들은 어떤 과정을 통해 태풍의 위력을 계산했을까요. 소중이 그 과정을 따라가 봤습니다.

글=박인혜 기자 , 사진=우상조 인턴기자

태풍 형성과 강도를 측정·계산하는 3단계 실험

다섯 학생의 연구 제목은 ‘열대폭풍의 형성과 강도 어림에 대한 탐구(A study of tropical storm formation and their intensity)’. 이들의 연구는 ‘어떻게 하면 태풍 피해를 줄일 수 있을까’라는 고민에서 출발했다. 박채연양은 “매년 뉴스를 통해 우리나라에 영향을 미치는 태풍 피해 소식을 접하고, 그 피해를 줄일 수 있는 방법을 찾아보고 싶었다”며 “태풍이 왜 생기는지, 그리고 어떻게 강력한 힘을 갖게 되는지 알아보게 됐다”고 말했다. 이들이 태풍의 위력을 실험실에서 측정하고, 계산하는 과정은 3단계로 이뤄진다.

1단계 태풍의 크기 측정하기

태풍은 지그재그로 움직이기도 하고 고리모양을 그리기도 하는 등 갖가지다. 그래서 학생들은 태풍의 크기를 측정하기 위해 태풍을 원모양으로 가정했다. 태풍의 높이는 10㎞로 정했다. 대기 중에 수증기를 포함하고 있어 기상현상이 일어나는 높이가 평균 10㎞까지이기 때문이다. 이렇게 가정을 하면 태풍은 원기둥 모양이 된다. 윤세영군은 “태풍을 원기둥 모양으로 가정하고 원기둥에 물이 가득 차 있다고 생각해 태풍이 갖고 있는 물의 양을 알아봤다”고 설명했다.

측정방법 | OHP필름, 가위, 자

① 국가태풍센터에서 태풍 위성사진을 구한다. 이를 OHP필름에 복사해 먼저 태풍의 넓이와 범위를 구한다.

② 위성사진에 선명하게 나타난 지역이나 나라를 선택해 태풍의 크기를 어림한다.

③ 면적을 구한 학생들은 높이 10㎞를 곱해 태풍의 부피를 알아낼 수 있다.

④ 물이 수증기로 변할 때 부피는 150배가 증가하므로 물의 부피를 구하려면 다시 150으로 나눈다.

⑤ 질량=부피×밀도(1g/㎤) 공식을 사용해 물의 질량을 구한다.

2단계 태풍의 에너지 계산하기

태풍은 수증기가 물로 변할 때 방출되는 잠열을 에너지원으로 발달한다. 그렇기 때문에 수온이 낮은 해상이나 육지로 태풍이 이동하면 수증기를 공급받지 못해 에너지를 읽고 세력이 약해지거나 사라진다. 잠열을 구하는 실험은 증류수를 비커에 넣고 모두 증발할 때까지 진행된다. 이때 소모된 알코올 양을 측정해 열에너지를 계산한다.

측정방법 | 증류수, 비커, 알코올램프, 온도계, 스포이드, 전자저울, 온도계, 점화기, 삼발이

① 20g의 증류수를 비커에 넣고 램프에 20g의 알코올을 넣어 증류수가 완전히 증발할 때까지 끓인다.

② 증발하면 불을 끄고 남은 알코올의 양을 측정한다.

③ 5번의 실험으로 소모된 알코올 양의 평균을 계산해 8.5g을 취한다.

④ 에탄올은 1000g이 증발하려면 6400kcal의 열이 필요하다. 그러므로 비례식을 사용해 8.5g의 알코올이 증발돼 날라가는 데 필요한 열량 54.40kcal를 알아낸다.

⑤ 54.40kcal는 물 20g이 갖고 있는 잠열로 본다.

⑥ 다시 비례식을 사용해 물 1000g이 증발하기 위해 2720kcal의 열이 필요하다는 것을 계산한다.

태풍 크기를 어림하기 위해 사용한 위성사진.

3단계 태풍의 위력 계산하기

1단계에서 태풍의 크기를 통해 태풍이 가진 물의 질량을 알아봤다. 2단계에서는 에너지원인 잠열 값을 계산했으니 두 가지를 비례식에 넣으면 태풍 크기에 따른 잠열을 알 수 있다. 이렇게 알아낸 태풍이 가진 잠열을 TNT(고성능 폭약)의 에너지와 비교해 태풍의 위력을 어림했다. 1g의 TNT는 1000kcal를 가지고 있다. 비례식을 사용해 태풍의 위력을 계산했다.

실험결과

이렇게 구한 태풍의 위력을 ‘사피어-심프슨 열대저기압 등급’과 비교했다. 학생들이 3단계에 걸쳐 뽑아낸 결과는 실제 태풍의 등급을 분류해 위력을 나타낼 때 사용하는 ‘사피어-심프슨 열대저기압 등급’과 비례했다. 이번 실험과 측정을 지도한 천안 용소초등학교 김진숙 교사는 “태풍은 고등학교 지구과학 교과에 나오는 기상현상이다. 하지만 아이들은 실험을 통해 열대폭풍이 무엇인지 알게 됐고, 어떤 에너지원으로 태풍이 움직이는지를 배웠다”고 설명했다. 이들의 실험대로 비례식과 간단한 실험을 활용하면 태풍의 위력도 어림할 수 있다. 이러한 실험 과정이 이번 국제과학엑스포에서 인정받은 것이다. 김 교사는 “우리나라의 과학교육이 외국에 앞서 있으나 그동안 언어의 장벽 때문에 그 실력을 보여주지 못했다”며 “이번 대회 출전으로 우리도 할 수 있다는 것을 보여줘 뿌듯하다”고 덧붙였다.

알아 두면 도움 되는 간단 용어

천안 용소초·용곡초 학생들은 9월 14일부터 19일까지 아부다비에서 열린 제14회 국제과학엑스포(ESI)에 참가해 지구과학 분야 최우수상을 수상했다.

ESI(Expo-Sciences International·국제과학엑스포)

MILSET(Mouvement International pour le Loisir Scientifique et Technique)라는 비영리 국제 과학단체가 2년마다 개최하는 대회. 전 세계 학생·교사·일반인 등 다양한 사람들이 참여해 과학 프로젝트에 대한 아이디어를 교환하는 자리다. 각국의 문화교류도 함께 이뤄진다. 올해는 9월 14일부터 19일까지 아랍에미리트(UAE)의 수도 아부다비에서 열렸으며, 여기엔 60개국이 참가해 13개 분야에서 600여 개의 프로젝트를 발표했다. 상은 분야마다 한 개씩 주어진다.

태풍

태풍은 북태평양 서부의 열대 해상에서 발생해 필리핀·일본·중국·한국 등지로 이동하는 열대성 저기압이다. 최대 풍속이 매초 17m 이상으로 정의한다. 적도 부근이 극지방보다 태양열을 더 많이 받기 때문에 지역에 따라 생기는 열의 불균형을 없애기 위해 발생한다. 강한 바람과 호우를 동반한다.

잠열 Latent heat

물질의 상태가 변하는 과정에서 방출되거나 흡수되는 열이다. 숨은 열이라고도 한다. 수증기가 물로 변하면 열을 방출하고 물이 수증기가 되기 위해선 열을 흡수한다. 상태가 변하는 과정에서 필요한 열이기 때문에 외부 온도의 변화는 없다. 이때 필요한 열을 물이 갖고 있는 잠열이라고 한다.

관련기사

▶ 유재석은 삼나무, 싸이는 사과나무…내 탄생목은?

▶ "철새의 눈은 나침반이고 부리는 지도래요"

▶ "해윤이가 무 채 썰고, 정우가 맛보며 김장 끝냈죠"

▶ 매콤한 떡볶이, 아삭아삭 크로켓에 김치가 쏘옥

▶ 박신영의 명작 속 사회학 (20) 집 없는 아이