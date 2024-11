한강 크루즈 타고 재즈를 … 행복이 넘실거리네

한강 선상에서 열린 윈터플레이 첫 번째 정규콘서트. 오감을 자극하는 시간이었다. [사진 최지욱]

“국내 첫 플로팅(floating) 콘서트에 오신 걸 환영합니다.”

23일 오후 7시 30분 서울 한강 여의도선착장에서 이랜드 크루즈 트리타니아호가 출항했다. 이주한(트럼펫)·혜원(보컬)로 구성된 2인조 팝재즈 그룹 윈터플레이의 라이브 공연에 뷔페 식사까지 결합된 선상 재즈 카페였다. 탑승객들은 ‘S.T.L 행복공화국’의 여권을 받아들고 배에 올랐다. S.T.L은 ‘Save me, Take me, Love me(나를 구하고, 보살피고, 사랑하라)’라는 문구의 머리글자다.

여권에 표시된 곡 목록은 ‘못잊어’ ‘노란 샤쓰의 사나이’ 등 옛 가요를 편곡한 곡부터 올해 발매된 윈터플레이의 3집 타이틀곡 ‘여보세요 베이비’, 그리고 그들의 대표곡 ‘해피 버블’ 등을 포함한 18곡. 크루즈 1층 무대는 윈터플레이와 베이스(김성수)·퍼커션(김정균)·기타(현선)·드럼(신동진), 코러스(최재원)가 꽉 채웠다. 음악이 흐르자 검은 강물과 서울의 야경이 같은 속도로 찬찬히 흘러갔다.

윈터플레이의 자유로운 음악처럼 콘서트 분위기도 자유로웠다. 탑승객들은 와인 잔을 들고 옆 사람과 이야기를 나누며 음악을 들었다. 6곡이 끝나자 공연을 잠시 멈추고 디너 타임이 시작됐다. 2부가 시작되자 배가 부른 관객들은 1부 때보다 더 공연에 집중하는 듯했다. ‘저스트 디스 크리스마스’라는 곡이 끝나갈 무렵 한강 수상택시가 멈춰 서더니 산타클로스가 내렸다. 산타는 크루즈로 옮겨타 관객들에게 무작위로 선물을 나눠줬다. 깜짝 게스트로 나선 산타는 개그맨 이휘재였다. 분위기가 후끈 달아올랐다. 앙코르 3곡까지 듣고나서야 200여 S.T.L 행복공화국 국민은 대한민국 국민으로 돌아왔다.

이번 콘서트는 윈터플레이가 지난 여름 서울시티투어버스 2층에서 연 게릴라 콘서트에 이은 ‘무빙 라이브’ 두 번째 기획이자 첫 단독 콘서트였다. 팝과 재즈의 경계를 무너뜨리며 늘 새로운 음악을 보여주는 이들은 음악 바깥에서도 상식을 뛰어넘는 아이디어를 끄집어내 실행한다. 그리고 늘 실망시키지 않았다.

이경희 기자