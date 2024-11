가격은 ‘비즈니스 언어’ … 소비자 심리 꿰뚫어야 성공

“당신에게 달렸다(It’s up to you).”

보스턴컨설팅그룹이 들려주는 ‘경영의 한 수’ ⑨ 글로벌 소비재 기업을 통해 본 가격 전략

영국 출신의 세계적인 록밴드 ‘라디오헤드’는 지난 2007년 일곱 번째 정규음반 ‘인 레인보(In Rainbow)’의 디지털 음원을 공개하면서 음원 가격을 소비자들이 지불하고 싶은 만큼 하라는 파격적인 제안을 했다.

가격이 적혀 있지 않은 대금 결제 창에 구매자가 직접 가격을 입력하도록 했는데 ‘제로(0)’, 즉 공짜로 내려받는 것도 가능하도록 했다. 믿기지 않아 결제 창을 재차 클릭하면 ‘진짜다, 당신이 결정하라(No really, it’s up to you)’는 문구가 등장했다.

이 앨범의 온라인 수익은 라디오헤드가 그간 발매한 모든 음반의 온라인 판매 수입을 초과했다. 미국 디지털 시장 조사기관인 컴스코어에 따르면 앨범이 발표된 10월 한 달간 전 세계적으로 120만 명이 음원 사이트를 방문했고, 이 중 약 40%가 유료 다운로드를 선택했다. 유료로 내려받은 이들이 지불한 평균 가격은 6달러 수준이었고, 일반적인 음원 가격을 훨씬 웃도는 수십 달러를 지불한 이들도 적지 않았다고 한다.

음악적인 가치 판단과 그에 따른 가격 책정을 팬들의 몫으로 돌림으로써 엄청난 마케팅 효과를 거둔 셈이다.

라디오헤드의 음반 마케팅 방식은 당시 음원시장의 특성을 떠올려보면 더욱 파격적이다. 인터넷에서 무료로 음원을 내려받는 것이 너무도 손쉬운 환경이었기 때문이다. 어차피 정가를 매겨 음반을 발매하더라도 공짜 음원을 찾는 일부 소비자를 막을 수 없는 노릇이니 차라리 공짜든, 단 돈 1달러든 소비자 결정에 맡기고 자신들은 이를 수용하겠다는 것이다.

이처럼 소비자가 ‘지불하고 싶은 만큼’ 상품(혹은 서비스)에 대한 가치 판단에 부합하는 적정 가격 수준을 정하는 것. 이것이 가격 결정(Pricing)의 마술이다.

“우리가 시장 점유율을 크게 뺏기고 있다는 것은 경쟁자들의 지나친 과장일 뿐입니다. 소비자들이 싼값만을 좇아 커피를 마신다고 생각하지 않습니다.”

2009년 4월 30일. 하워드 슐츠 스타벅스 CEO가 분기 실적 발표 후 애널리스트와 주주을 대상으로 한 콘퍼런스 콜에서 한 말이다.

가치의 가격을 분석하라

당시 스타벅스는 실적 부진과 경쟁 심화로 몸살을 앓고 있었다. 회계연도 2분기(1~3월) 순이익은 전년 동기보다 77%나 급감했고, 매출 역시 전년 동기 대비 6.8% 줄었다. 글로벌 실적도 부진하기는 마찬가지였다. 같은 기간 글로벌 매출은 12%나 축소됐다. 이는 당초 애널리스트들의 전망치에도 못 미치는 수준이었다.

경쟁자들의 움직임도 심상치 않았다. 맥도날드는 이 무렵 커피 시장에 뛰어들면서 ‘4달러짜리 커피를 마시는 것은 바보 짓(Four bucks is dumb)’이라는 광고 문구로 스타벅스의 고가 정책에 정면 도전했다. 맥도날드가 책정한 커피 가격은 3달러 미만이었다.

스타벅스는 가격과 상품 포트폴리오를 총체적으로 조정하기로 했다. 하지만 단순히 경쟁자를 뒤따라가는 가격 인하는 아니었다. 소비자가 느끼는 ‘가치’를 분석해 새로운 가격 조정에 반영했다. 이는 충성도가 높은 고객을 최대한 유지하면서도 보다 넓은 고객층을 확보하기 위한 전략이었다. 단순한 음료의 가격을 내리는 대신, 스타벅스 특유 제품의 ‘복잡한’ 음료 가격은 올려 실적 하락을 방어했다.

“스타벅스는 커피만이 아닌 경험(Starbucks Experience)을 판다”는 하워드 슐츠의 말처럼 매장 공간 인테리어와 같이 ‘스타벅스 경험’을 즐기는 데 대한 비용은 과감히 낮췄다. 와이파이(WiFi)를 무료 제공하는 한편 애플과 파트너십을 맺고 매장 내에서 아이튠즈 무료 접속이 가능하도록 했다.

‘스타벅스 경험’보다 가격을 우선 순위에 두는 소비층을 사로잡기 위한 무기로는 인스턴트 커피를 내놨다. 1달러 수준의 인스턴트 커피 ‘비아(Via)’ 브랜드를 통해 스타벅스 커피를 언제 어디서나 즐길 수 있도록 했다.

“저도 놀랍습니다(Stunning)!”

지난달 31일 하워드 슐츠는 또다시 주주들 앞에 섰지만 이번엔 4년 반 전과는 다른 표정이었다. 그는 기쁨을 감추지 못하며 “올해는 최고의 해”라고 탄성을 쏟아냈다. 스타벅스가 회계연도 4분기(7~9월) 순이익 5억 달러, 매출 38억 달러로 42년 역사상 최고의 분기 실적을 발표한 날이다.

스타벅스가 보여주듯 올바른 가격 전략에 대한 보상은 크다. 보스턴컨설팅그룹(BCG)의 경험에 따르면 올바른 가격 전략으로 1~2년 내에 2~3%포인트 영업이익(EBIT) 개선이 가능하고, 장기적으로는 5% 포인트까지 개선한 사례도 있다.

최근 거시 경제의 변동성 확대와 원자재 가격 등의 문제가 불거지면서 국내 기업들의 비용 압박이 커지고 있다. 국내 식품회사들의 경우 원재료 비중이 매출의 절반 가까이 차지하지만 정부와 여론 등을 의식하면 이를 가격에 충분히 반영하기도 쉽지 않은 상황이다. 국내 기업들이 더욱 세련된 가격 조정 기술을 갖춰야 하는 이유가 바로 여기에 있다.

세련된 기술을 갖춰라

‘신라면 블랙’은 가격 전략의 중요성을 보여주는 좋은 사례다. 농심은 2011년 처음 ‘신라면 블랙’을 기존 ‘신라면’ 가격의 두 배가 넘는 1600원에 출시했다. 사골 국물을 이용해 제품을 업그레이드하고, 이를 가격에 반영한 시도까지는 좋았다. 하지만 농심은 소비자가 인정하는 가치에 부합하는 가격 수준을 정하는 데 실수를 범했다. 많은 소비자가 기존 신라면과 비교해 맛과 영양 측면에서 큰 차이를 느끼지 못했고, 나트륨 함량까지 문제가 되면서 결국 출시 4개월 만에 국내 판매를 잠정 중단하기에 이르렀다.

그러나 농심은 여기서 포기하지 않고 지난해 사골 맛을 보강하고 나트륨 함량을 줄이는 보완 작업을 거쳐 새 상품을 국내에 재출시했다. 시행착오를 통해 배우고 이를 제품의 질과 가격에 반영하는 작업이 진행 중인 만큼 앞으로 농심의 제품 포트폴리오와 가격 전략의 성과를 평가해보는 것은 의미 있는 일이 될 것이다.

가격 전략도 훈련·연습이 필요

원자재 가격 상승, 소비심리 악화, 경쟁 심화, 유통 구조 변화와 같이 기업이 제품 가격을 조정해야 하는 요인은 수시로 발생한다. 하지만 가격 전략은 이런 변수에 쫓기듯 결정되는 것이 아니라, 제품 포트폴리오와 가치 분석 등과 같은 총체적인 마케팅 정책의 연장선에서 이뤄져야 한다.

원자재 가격 상승 등으로 고민하던 미국의 식품업체 크래프트 푸즈(Kraft Foods)가 대표 상품인 ‘마카로니 & 치즈 (Macaroni & Cheese)’의 단위 용량당 가격을 인상하면서 보여준 전략은 가격 결정이 단기적이고 독자적인 변수가 아닌 총체적 변수의 집합이라는 점을 잘 보여준다. 크래프트는 고도의 기술을 필요로 하는 마카로니 모양에 대한 리뉴얼을 통해 제조 기술과 맛을 끌어올렸다. 이를 통해 소비자 스스로 이번 가격 인상이 필요했고, 충분히 지불 가치가 있다고 납득할 수 있게 했다.

기업의 가격 전략은 ‘비즈니스 언어’다. 어떤 기업은 이 언어를 유창하게 구사하는가 하면, 아직 옹알이 수준에 머무는 기업도 있다. 유창한 언어를 구사하는 기업은 소비자가 좀 더 지불하고 좀 더 구매하도록 설득할 수 있고, 이는 결국 기업 경쟁력으로 직결된다.

모든 언어가 그렇듯 기업의 가격 전략에도 훈련과 연습이 필요하다. 옹알이 대화법만으로 소비자의 심리 파악을 기대하는 것은 요행을 바라는 것과도 같다.