[사진 서현 트위터]

‘서현 어린 시절’.

걸 그룹 소녀시대의 멤버 서현(22)의 어린 시절 사진이 화제다.

21일 서현은 자신의 트위터에 “tada! who could this little kid be? this is my childhood pictures! 뾰로통한 서주현 어린이랍니다!”라는 글과 함께 사진 한 장을 올렸다.

사진 속 서현은 흰 원피스를 입고 밀짚 모자를 쓴 채 카메라를 응시하고 있다.

의자에 앉아있는 서현은 어린 시절에도 뚜렷한 이목구비에 큰 눈을 가졌다.

서현 어린 시절 사진에 네티즌들은 “서현 어린 시절, 저 아이는 커서 가수가 될 줄 알았나?”,“서현 어린 시절, 새침데기 같다”,“서현 어린 시절, 어릴 때 저 정도는 예쁘지”등의 반응을 보였다.

온라인 중앙일보