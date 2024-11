마이클 볼튼 히든싱어, 러브콜…진짜 출연할까?

‘마이클 볼튼 히든싱어’.

마이클 볼튼이 JTBC ‘히든싱어2’에 러브콜을 보냈다.

12월 마이클 볼튼 내한 공연을 기획하고 있는 관계자에 따르면 “마이클 볼튼이 ‘히든싱어’에 깊은 관심이 있으며, 프로그램의 독특한 포맷에 매우 흥미로워하고 있다”고 전했다. 또한 그는 “기회가 된다면 히든싱어에 직접 출연해 보고 싶은 의사가 있다”고 밝혔다.

이에 히든싱어 제작진은 “세계적인 팝스타 마이클 볼튼이 출연 의사에 신기하고 놀라울 따름이며, 여건이 된다면 못할 건 없다”고 전했다.

마이클 볼튼은 ‘When A Man Loves A Woman’, ‘How am i supposed to live without you’, ‘Missing You Now’ 등의 히트곡으로 전 세계 5000만 장 이상의 판매고를 올렸다. 그래미 어워드 2번, 아메리칸 뮤직어워드 6번을 수상한 미국의 대표적인 R&B가수로 다음달 말 내한 공연을 가질 예정이다.

마이클 볼튼 히든싱어 러브콜 소식에 네티즌들은 “마이클 볼튼, 히든싱어 임재범 나가면 되겠네”, “마이클 볼튼 히든싱어 출연, 외국인 가수 모창이 쉽진 않은데”, “마이클 볼튼, 히든싱어 예선에서 탈락하면 대박일 듯” 등의 반응을 보였다.

JTBC ‘히든싱어2’는 임창정, 신승훈, 조성모, 김범수, 주현미, 윤도현 등 대한민국 최고의 가수들이 출연해 추억의 히트곡과 팬들이 만들어내는 감동의 무대로 많은 사랑을 받고 있다. 23일 토요일 밤 11시에는 아이유 편이 방송될 예정이다.

온라인 중앙일보