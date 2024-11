상의 "새 소비 경향은 SENSE형"

통제·여성·힐링·자녀·체험. 대한상공회의소는 6일 보고서를 통해 새 소비 경향을 상징하는 말로 이 다섯 단어를 지목했다. 영어 첫 글자를 따 ‘SENSE(센스)’형 소비라고 이름도 붙였다.

불필요한 지출에 대한 통제(Save & control)는 불안의 산물이다. 보고서에 따르면 전년 동월 대비 백화점 구매단가 감소세가 14개월째 지속되고 있다. 불황과 부채·고용·노후에 대한 불안이 충동구매를 억제했다는 분석이다. 두 번째는 여성의 감성소비(Emotional female power)다. 내년 전 세계 여성의 가처분 소득은 18조 달러로 중국·인도의 국내총생산(GDP) 합의 두 배가 넘는다. 박종갑 대한상의 상무는 “1980년 이후 출생한 여성 소비자가 첨단 제품을 사고, 구매 후기를 통해 제품 평판까지 좌우하면서 ‘테크 파탈(Tech Fatale)’이란 신조어까지 생긴 상황”이라며 “여행상품의 92%, 자동차의 80%가 여성 소비자에 의해 구매가 결정된다는 논문도 나왔다”고 말했다.

마음에 대한 치유(Need to heal)는 이미 대세다. 국내에서 힐링 관련 상표 출원은 2008년 26건이었으나 올해는 7월까지만 86건에 달한다. 자녀에 대한 아낌없는 소비(Spare no money on kids)는 90년대 젊은 시절을 보냈던 ‘X세대’에 의해 이뤄지고 있다. 특히 미국에선 10세 미만의 생일 선물로 레고 카메라가 인기를 끌 정도로 어린이용 스마트 기기에 대한 수요가 늘고 있다. 보고서는 “마지막으로 스트레스 해소와 자기 계발을 위한 체험(Enjoy experience)형 상품에 대한 인기도 높아지고 있다”고 진단했다.

김영훈 기자