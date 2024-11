"한 번 보고 두 번 보고 자꾸만 보고 싶네" 질리지 않는 명품 뮤지컬 이번에도 뜬다

“한 번 보고 두 번 보고 자꾸만 보고 싶네~”신중현의 노래 ‘미인’처럼 매력적인 뮤지컬이 올 연말 다시 돌아온다. 공연장 근처를 오가며 한 번쯤 접했음 직한, 작품성과 흥행성이 모두 입증된 명품 뮤지컬이다. 뮤지컬의 입문서라 불리는 ‘그리스’부터 소설을 원작으로 한 ‘삼총사’와 ‘베르테르’까지. 매년 찾아와 관객을 유혹하는 여덟 작품에게 물었다. “연말 성수기, 당신의 히든카드는 무엇입니까?”

송현지 뉴스컬처 기자

삼총사 이마 키스 날리는 달타냥

2009년 초연 이후 4번이나 재공연되고 올해는 일본까지 진출하는 등 승승장구하고 있다. 뮤지컬 ‘삼총사’는 알렉상드르 뒤마의 동명 소설을 원작으로, 17세기 프랑스에서 왕실의 총사가 되기 위해 파리에 올라온 시골 청년 달타냥이 삼총사와 만나 벌어지는 모험담을 그린다. 달타냥이 객석으로 내려와 관객의 이마에 입을 맞추는 장면은 매번 여심을 설레게 한다. 팬들 사이에서 일명 ‘달타냥석’을 노리느라 개막 전부터 예매에 열을 올린다는 후문이다.

새로운 달타냥의 활약이 기대된다. Key(샤이니), 성민(슈퍼주니어), 박형식(제국의 아이들) 등 아이돌 캐스팅으로 젊은 관객을 끌어모으려는 전략이다. 여기에 2009년 초연 멤버 신성우, 유준상, 김법래, 민영기, 엄기준 등이 함께하며 젊은 패기와 노련한 연륜이 어우러진다. 17세기 파리를 재현한 무대에서 펼쳐지는 가면무도회와 합이 척척 맞는 검술 장면 등 볼거리도 많다. 체코 뮤지컬을 우리식으로 재창작, 국내 관객의 입맛에 맞게 변모한 덕분에 뮤지컬의 바이블처럼 자리 잡았다.

▶성남아트센터 오페라하우스. 12월 13일~2014년 2월 2일. 4만~13만원. 02-764-7857~9

베르테르 그때 그 잔잔한 감성으로

초심으로 돌아간다. 2000년 초연 이후 7번째 재공연되는 뮤지컬 ‘베르테르’의 목표다. 제목부터 바꿨다. 그동안 괴테 원작 소설 ‘젊은 베르테르의 슬픔(1774)’의 제목을 사용했지만, 주인공에 집중하겠다는 의미를 살려 초연 제목인 ‘베르테르’로 돌아왔다. 순수한 청년 베르테르가 약혼자 있는 아름다운 여인 롯데에게 반해 깊은 사랑에 빠지다가 결국 이별의 슬픔을 이기지 못하고 자살한다는 이야기다. 호평이 이어졌던 2003년판 제작진 조광화 연출과 구소영 음악감독이 오랜만에 뭉친다. 피아노, 바이올린, 첼로 등으로 구성된 실내악을 강조하고, 잔잔하게 흐르는 서정적인 감성을 되살린다. 독일 발하임 화훼산업도시를 옮겨놓은 무대는 정승호 무대디자이너와 한정임 의상디자이너에 의해 모던한 옷을 입는다.

엄기준과 임태경. 두 베르테르 사이에서 행복한 고민에 빠진다. “내 인생의 작품”이라며 애정을 듬뿍 보여준 엄기준이 7년 만에 돌아와 섬세한 내면연기를 펼친다. 임태경은 첫 베르테르 도전이다. 주로 대극장에서 가창력을 뽐냈던 그가 이번엔 감수성 짙은 연기로 새로운 매력을 보여줄 예정이다.

▶예술의전당 CJ토월극장. 12월 3일~2014년 1월 12일. 6만~11만원. 1588-0688

그리스 대학로 데워줄 록음악

뮤지컬 ‘그리스’가 3년 만에 대학로로 돌아왔다. ‘그리스’는 1972년 브로드웨이에서 초연됐고, 국내에서는 2003년 초연 이후 10년 간 100만 관객을 만나온 스테디셀러다. 1950년대 록음악을 바탕으로 젊은이들의 꿈과 열정, 사랑을 그린다. 엘비스 프레슬리를 연상시키는 잔뜩 세운 머리, 검은 가죽 재킷, 청바지 패션의 남자주인공들과 머리끝부터 발끝까지 핑크빛으로 치장한 여자주인공들이 열정적인 춤과 노래로 객석을 들썩이게 한다. ‘썸머 나잇(Summer Night)’ ‘유 아 더 원 댓 아이 원트(You are the one that I want)’ 등 1970년대 주옥같은 명곡들이 나온다.

600석 중극장 규모로 몸집을 줄였다. 앙상블을 없애고 아기자기한 고정세트를 세우는 등 밀도를 높였다. 무대와 객석 사이 거리가 가까워져 무대 위 열기를 더욱 뜨겁게 느낄 수 있다. 아이돌그룹 레인보우의 오승아가 여주인공 샌디 역을 맡아 뮤지컬에 데뷔한다.

▶대학로 유니플렉스 1관. 10월 22일~OPEN RUN. 4만4천~6만6천원. 1588-5212

아가씨와 건달들 브로드웨이 고전의 정석

1950년 브로드웨이에서 초연된 이래 5000회 이상 롱런하며 오랫동안 전 세계에서 사랑 받아온 공연이다. 국내에서는 1983년 초연 이후 쇼뮤지컬 특유의 재치와 화려한 무대를 앞세워 17번이나 리바이벌 공연됐다. 1929년 대공황시대 미국 뉴욕을 배경으로 네 명의 청춘 남녀가 사랑과 명예, 꿈을 걸고 벌이는 인생 승부를 유쾌하게 그린다.

2011년 공연 당시 현대적으로 재해석된 캐릭터들이 그대로 유지된다. 원작에서 연상남이었던 네이슨이 귀여운 연하남으로, 수동적 성격의 사라가 진취적인 선교사로 그려진다. 캐스트별로 달라지는 캐릭터 해석이 감상 포인트다. 가령, 도박을 사랑하는 네이슨의 이율은 ‘누나 누나’하며 귀여운 애교를 부리는 반면, 같은 역의 박준규는 ‘베이비 베이비’라 부르며 중후한 연상의 멋을 풍긴다. 승부사 스카이 역은 류수영·김다현·송원근, 선교사 사라 역은 김지우·이하늬, 쇼걸 아들레이드 역은 신영숙·구원영이 맡는다. 2층 무대엔 브라스 밴드가 위치해 ‘보이는 음악’을 선사한다.

▶BBC씨어터. 11월 1일~2014년 1월 5일. 5만~13만원. 1588-0688

젊음의 행진 같이 춤추고 노래할래요?

공연은 방방 뛰며 즐겨야 제 맛이라는 당신에게 추천한다. 콘서트를 방불케 하는 커튼콜로 유명한 뮤지컬 ‘젊음의 행진’이다. 6개월 만에 다시 돌아온 뮤지컬 ‘젊음의 행진’은 2007년 초연 이후 대극장 라이선스 공연 사이에서도 꾸준히 상위권을 지키는 저력을 보여준 창작뮤지컬이다. 1990년대 유행했던 만화 캐릭터 ‘영심이’가 33살 공연프로듀서 오영심으로 성장한 이후의 이야기를 담는다. 영심이를 졸졸 따라다녔던 경태와의 달콤한 사랑이야기가 극을 감싼다. 이승철의 ‘마지막 콘서트’, 이문세의 ‘깊은 밤을 날아서’ 등 8090 시대를 주름잡은 가요 30곡이 드라마에 녹아들어간다.

TV드라마 ‘응답하라’ 시리즈를 능가하는 추억앓이 뮤지컬이다. 일요일 아침마다 방영됐던 ‘장학퀴즈’, ‘스텝 바이 스텝’에 맞춰 춤을 췄던 롤러스케이트장, 최수종-고(故) 최진실 주연의 드라마 ‘질투’ 명장면 패러디 등이 80~90년대 향수를 불러일으킨다. 오영심 역에 이정미·유주혜, 왕경태 역에 이규형·김사권이 출연한다.

▶한전아트센터. 11월 16일~2014년 1월 26일. 4만~8만원. 02-739-8288

요셉 어메이징 드림코트의 변신은 무죄

헌 옷을 벗고 새 옷을 입었다. 지난 2월 초연하고 8개월 만에 돌아온 뮤지컬 ‘요셉 어메이징’이 짧은 기간 안에 180도 변신했다. LED영상으로 배경을 처리했던 무대에 구체적인 실물 세트가 들어섰고, 기존 브라스밴드에 피아노와 기타 등 여러 악기를 첨가하면서 음악의 디테일이 살아났다. 같은 의상디자이너라 하더라도 파라오를 제외한 모든 출연진의 의상도 현대감각에 맞게 싹 바꿨다. 초연이 원작의 느낌에 충실했다면, 재공연은 대중에게 가까이 다가서려는 의지를 보여준다.

‘캣츠’ ‘오페라의 유령’ ‘지저스 크라이스트 수퍼스타’ 등의 걸작을 낳은 앤드류 로이드 웨버-팀 라이스 콤비가 1982년 브로드웨이에서 선보인 첫 합작 뮤지컬이다. 성경 속 인물 요셉이 역경을 딛고 꿈을 이루는 과정을 그린다. 송 스루(Song-through·모든 대사가 노래로 진행되는 방식)이며, 발라드·록·샹송·랩 등 다양한 음악 장르가 녹아 있다. 지난 2월 초연 멤버였던 정동하를 비롯해 아이돌그룹 비스트의 양요섭, 뮤지컬배우 김승대, 박영수 등 4명의 천진난만한 요셉이 출연한다.

▶유니버설아트센터. 10월 29일~12월 12일. 5만~11만원. 1577-3363

날아라, 박씨! 공연을 사랑하는 당신이라면

지난 2월 대학로 소극장에서 초연한 뮤지컬 ‘날아라, 박씨!’가 중극장으로 돌아왔다. 초연 당시 2013년 대한민국 국회대상 ‘올해의 뮤지컬상’을 수상하며 연일 매진을 기록했다. 애초 창작진 의도대로 중극장 버전으로 업그레이드되면서 앙상블이 증원되고, 1막과 2막이 명쾌하게 나뉘었다. 1막에선 뮤지컬 제작과정이, 2막에선 극중극으로 박씨부인전이 펼쳐진다. 컴퍼니매니저 오여주가 여자주인공을 대신해 무대에 오르게 되면서 평소 간직해왔던 꿈을 이루는 이야기이다. 정준 작가는 “주인공 여주의 감정선은 명확하게, 극적 흐름은 유연하게 하기 위해 드라마와 음악을 추가했다”고 말했다.

공연계 종사자 혹은 예비 종사자의 열정을 불러일으키는 공연이다. 한 편의 뮤지컬을 만들기까지 흘려야 하는 땀과 끈끈한 정(情)의 소중함을 전한다. 브로드웨이 뮤지컬배우 브래드 리틀은 “지금 당장 브로드웨이에 올라도 손색없는 작품”이라고 극찬했다. 진정성이 묻어난다고 진지하기만 한 작품은 아니다. 뮤지컬 ‘지킬앤하이드’, ‘레베카’부터 무한도전 ‘순정마초’ 패러디까지 재기발랄한 아이디어로 웃음까지 책임진다. 교과서에 수록된 ‘박씨부인전’을 현대적으로 재해석했다.

▶이화여대 삼성홀. 11월 25일까지. 5만~7만원. 02-3443-1955