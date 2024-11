이하경

논설실장

한국 사람은 만나면 ‘안녕하십니까?(Are you in peace?)’라고 정답게 인사합니다. 헤어질 때는 ‘안녕히 가십시오(Go in peace!)’ 또는 ‘안녕히 계십시오(Peace be with you)’라고 하지요. 훗날 건국 대통령이 된 이승만 박사가 1941년 군국주의 일본의 미국 침략을 경고한 저서 『일본 내막기(Japan Inside Out)』에서 소개한 내용입니다. 힘이 약해서 늘 수난을 당하다 보니 서로의 안위를 걱정하는 애틋한 마음이 일상의 인사법으로 자리 잡은 것이지요. 태평양 건너편의 대통령님께 반갑게 인사드립니다. 안녕하십니까?

그렇습니다. 한국인은 평화(peace)를 사랑합니다. 그런데 동북아 세력균형의 변화로 강대국 간 영역다툼과 흥정이 이뤄질 때마다 침략과 식민지, 분단과 전쟁의 고통을 겪었습니다. 그래서인지 마당에서 개가 짖는 소리만으로도 도와주러 온 손님인지, 해치러 온 침입자인지를 기가 막히게 알아냅니다. 고통의 역사가 남겨준 눈물겨운 능력입니다.

지금 동북아는 세력균형이 조정되는 국면을 맞고 있습니다. 중국이 일어서고, 일본의 움직임이 심상치 않습니다. 일본은 지난달 3일 동맹국인 미국의 국무·국방 장관으로부터 집단적 자위권 행사에 대한 공식 지지를 받았지요. 드디어 전쟁할 수 있는 나라가 된 것입니다. 미국은 방위비를 줄이고 있어서 일본의 힘을 활용할 필요가 있을 것입니다. G2로 성장한 중국의 군사력이 커지고, 북핵 문제가 꽉 막혀 있는 것도 고려했겠지요.

문제는 여기서부터 시작됩니다. 미국의 핵심 파트너가 된 일본은 침략전쟁에 대해 제대로 사과하지 않고 있습니다. 거꾸로 아베 총리가 취임 1주기(12월 26일)가 되기 전 야스쿠니 신사에 참석한다는 얘기가 들려옵니다. 야스쿠니는 제2차 세계대전 당시 태평양을 ‘일본의 호수’로 부른 통 큰 A급 전범들이 합사된 곳입니다. 그러니 침략의 원죄를 부정하겠다는 뜻이지요. 2000년 일본의 집단적 자위권 행사를 촉구하는 보고서를 작성했던 미국의 아미티지 전 국무부 부장관조차도 “지금까지 쌓아 올린 것을 모두 무너뜨리는 타격이 있을 것”이라고 경고했습니다. 커트 캠벨 전 동아태 차관보도 말리고 있지요.

이런 소란의 와중에 중국은 한국이 미국 주도의 미사일방어(MD)체제에 참여할까 걱정이 태산 같습니다. 만일 중국이 한·미·일 삼각동맹에 맞서 북한·러시아와 손잡고 군사력을 키운다면 동북아는 신냉전의 불안정한 상황을 맞겠지요. 거꾸로 가는 세계사입니다.

가장 고통받을 나라는 미·일과 중국 사이에 낀 한국입니다. 한쪽을 선택하라는 것은 가혹한 주문입니다. 미국은 4만 명이 넘는 꽃다운 청춘이 한국전쟁 때 목숨을 바친 혈맹입니다. 제조업이 강한 한·중·일은 강력한 국제분업구조로 촘촘히 연결돼 있고요. 민주화와 산업화를 성공시키는 데 도움을 준 세 나라와 지금처럼 잘 지내고 싶습니다.

귀하는 자서전 『담대한 희망』에서 “군사력은 미국의 이익을 증진시킬 수 있는 많은 도구 중 하나에 불과하다”며 “넓은 의미의 사상전쟁에서 이기려면 국제여론도 고려해야 한다”고 했지요. 그리곤 이라크전을 종식시켜 부시 행정부 8년간 재정 악화의 주범이었던 국방비 급등에 제동을 걸었습니다. 철학과 신념을 현실로 만든 용기에 전 세계는 지지를 보냈지요. 이젠 아시아 패러독스를 다자구도로 풀어보자는 박근혜 대통령의 동북아 평화협력 구상도 집무실 책상에 올려놓으시기 바랍니다.

미국은 역사의 고비마다 반전의 승부수로 평화의 전기를 마련했습니다. 워런 하딩 대통령은 1921년부터 영일동맹을 해체하고 군축과 다자간 안보 구도를 핵심으로 하는 워싱턴체제를 주도해 세계평화의 기틀을 만들어냈지요. 리처드 닉슨 대통령은 1969년 냉전체제를 청산하자는 닉슨 독트린을 발표했고, 1972년 역사적 미·중 화해를 이뤄냈습니다.

그랬던 미국이 경제적으로 ‘샴의 쌍둥이’인 중국을 포위해 한·미·일 삼각동맹으로 견제하려는 것을 어떻게 받아들여야 할까요. 미국 국채를 1조3000억달러어치 사들인 중국은 미국의 최대 채권국이고, 미국은 중국의 최대 시장입니다. 귀하는 자서전에서 “중국과 연관된 가장 큰 난제가 있다면 군사적 과제가 아닌, 경제적 과제일 것”이라고 적었더군요.

미국이 어제의 적에게 무기를 들게 한다면 상처가 아물지 않은 피해자들은 트라우마를 겪게 됩니다. 동아시아 평화체제에는 균열이 일어나지요. 이는 결국 미국의 국익을 해치게 될 것입니다. 평화주의 전통이 강한 일본의 다수 여론도 재무장을 반대합니다. 어떤 힘도 합리적으로 사용될 때에만 역사의 정의를 실현할 수 있습니다. 평화를 위한 대통령님의 사려 깊은 노력을 계속 지지하겠습니다.

안녕히 계십시오(Peace be with you).

