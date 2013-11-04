[인사] 국토교통부 外

◆코리아중앙데일리 ▶편집인 겸 경영총괄 상무 유권하
◆국토교통부＜과장급 전보 및 파견＞▶건축문화경관과장 김정희▶국토지리정보원 공간영상과장 정해익▶지역발전위원회 오성익
◆대구대▶총장직무대행 부총장 김덕진▶홍보비서실장 송록영▶산학협력단 사회적기업 지원센터소장 김문근▶평생교유권 K-PACE 센터소장 박정식
◆근로복지공단＜1급 승진＞▶부산북부지사장 임한병▶창원지사장 이금호＜2급 승진ㄷ5▶부산지역본부 재활보상1부장 이기호▶〃 복지부장 김응도▶부산북부지사 재활보상부장 이승준▶진주지사 가입지원부장 홍봉의▶대구서부지사 재활보상부장 김종승▶광주지역본부 재활보상2부장 소진만▶여수지사 재활보상부장 이양민▶부장 김창년▶대구산재병원 이경옥 김경희＜1급 전보＞▶서울관악지사장 윤명수▶원주〃 주병선▶고양〃 이명수▶천안〃 문우동＜2급 전보＞▶안동지사장 김인준▶경영지원국 노사협력부장 김헌재▶보험급여국 보상부장 문병효▶서울지역본부 송무2부장 정규환▶서울동부지사 가입지원2부장 최순성▶서울관악지사 가입지원1부장 김석운▶부산지역본부 송무부장 이종철▶대구지역본부 재활보상1부장 최윤목▶〃 송무부장 이희대▶〃 복지부장 강명희▶포항지사 재활보상부장 공영한▶구미〃 가입지원부장 이희순▶경인지역본부 복지부장 김은경▶수원지사 가입지원2부장 김효현▶부천〃 가입지원부장 신기창▶안산〃 재활보상1부장 함준식▶성남〃 재활보상부장 김영성▶대전지역본부 가입지원부장 주영수▶천안지사 가입지원1부장 김영두▶안산산재병원 이남이