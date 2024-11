미국 뉴욕 퀸즈 지역에 있는 퀸즈미술관이 720억여원을 들여 근 3년간의 확장·보수공사를 마친 뒤 오는 9일 재개관한다. 조명시설을 보강하고 전시공간을 두 배로 늘렸다. 퀸즈미술관은 1939년 세계박람회 때 임시건물로 건설됐다. 미술관 외부를 촬영한 사진 왼편 뒤에 보이는 타워는 1964년 세계박람회 당시 사용된 파빌리온에 사용된 것이다. 개관에 앞서 피터 슈만(Peter Schumann)의 작품을 전시준비 하고 있다. 퀸즈미술관의 대표 전시물은 '뉴욕 시 파노라마(Panorama of the City of New York)'(사진)이다. 뉴욕 시 전체를 축소모형으로 만든 것이며 고층빌딩, 다리 등 구조물 89만 5000여개로 만들었다. [AP=뉴시스]