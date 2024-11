멕시코 멕시코시티 외곽에 있는 산그레고리오 묘지에 '죽은자의 날(the Day of the Dead)을 맞아 촛불이 켜져 있다. 멕시코에서는 이날이 만성절(All Saints Day:萬聖節)인 1일, 만령절(萬靈節, All Souls’ Day)인 2일과 결합해 기념한다. 사람들은 먼저 떠난 친지들의 묘를 찾아 꽃과 촛불, 해골모양 설탕조각으로 장식하는 전통이 있다. [AP=뉴시스, 로이터=뉴스1]