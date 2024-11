KT, 200명 IT나눔 전담 … 247만명 혜택

KT의 은퇴자 재능 나눔 프로그램 ‘시소’를 통해 은퇴자가 자신의 재능을 나누고 있는 모습. [사진 KT]

대표적인 정보통신기술(ICT) 기업인 KT는 우리 사회의 정보격차를 해소하고 지역사회를 개선하기 위해 ‘나눔 KT’를 사회공헌 방향으로 설정했다.

정보기술(IT) 지식기부를 통해 전 국민의 IT 활용도를 높이기 위해 2007년 출범한 ‘IT 서포터즈’의 활동이 대표적이다. KT는 현재 직원 중 200여명을 선발해 IT 나눔 업무에만 전념하도록 하고 있다. 2011년부터는 스마트폰 사용자가 급격히 늘면서 스마트폰 관련한 교육까지 시행, IT 정보 격차를 줄이기 위해 노력하고 있다. IT 서포터즈는 설립 후 지난달까지 개인과 단체 등을 대상으로 28만6000여 회의 IT 나눔 활동을 진행했다. 4대 정보소외계층 지원, 다문화 가정 지원, 중소상인·자영업자 지원, 첨단 IT 지식나눔, 인터넷·스마트 역기능 예방 교육 등을 중심으로 활동하고 있는데, 지금까지 수혜자만 247만명에 이른다.

이에 더해 KT는 은퇴자들을 위한 재능나눔과 일자리 지원에도 나섰다. 은퇴자들이 겪는 사회적 고립과 경제적 빈곤은 심각한 사회문제로 떠오르고 있다. 이를 해결하기 위해 KT가 내놓은 해결책이 은퇴자 재능나눔 프로그램 ‘시소’다. 시소를 통해 은퇴자들은 자신의 지식과 경험을 청소년 등 취약계층에게 나눠줄 수 있고, 각 분야에서 전문강사로서의 능력을 인정받으면 ‘사회공헌형 일자리(금전적 보상은 적지만 자기만족과 성취감에 의미를 두는 봉사적 성격의 일자리)’를 찾아 소득도 올릴 수 있다. KT는 올해 은퇴자 2만명에게 IT 교육을 실시하고, 2000명에게 재능나눔의 기회를 제공하며, IT 역기능 예방강사 등 200명의 전문강사를 양성할 계획이다.

KT의 사회공헌활동은 국내뿐 아니라 세계로 뻗어나간다. 올 2월엔 르완다의 4개 학교에 무선 네트워크 시스템을 구축해 기증했다. 베트남·우즈베키스탄·스리랑카 등에서도 소외계층을 대상으로 IT 장비를 지원하고 관련 교육을 진행하고 있다. 이처럼 기업의 사회적 책임을 충실히 이행한 결과, KT는 2010년 ‘다우존스지속가능경영지수(DJSI)월드’에 첫 편입된 데 이어 3년 연속으로 전세계 유무선 통신산업의 1위 업체로 선정됐다. KT의 사회적 책임 활동과 경영시스템을 세계적으로 인정받은 셈이다.

고란 기자