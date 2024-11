하우두유둘 댄스왕 "숨겨둔 곡 실체 드러내…유재석 댄스 본능 보여줄까"

하우두유둘 댄스왕 [사진 MBC]



‘하우두유둘 댄스왕’.

MBC ‘무한도전-자유로 가유제’를 통해 탄생한 그룹 하우두유둘의 댄스곡에 대한 관심이 뜨겁다. ‘하우두유둘’은 방송인 유재석과 가수 유희열로 구성된 팀이다.

한국저작권협회 자료에 따르면 28일 ‘무한도전-자유로 가요제’의 음원이 모두 등록을 마쳤다.

저작권협회에는 GAB(길·보아) ‘G.A.B’, 거머리(박명수·프라이머리) ‘I GOT C’, 하우두유둘(유재석·유희열) ‘Please Don't go my girl’, 형용돈죵(정형돈·지드래곤) ‘해볼라고’, 병살(정준하·김C) ‘사라질 것들’, 세븐티핑거스(하하·장기하와 얼굴들) ‘슈퍼잡초맨’, 장미하관(노홍철·장미여관) ‘오빠라고 불러다오’, 무한도전 단체곡 ‘그래 우리 함께’가 등록됐다.

또 하우두유둘의 숨겨둔 댄스곡인 ‘댄스왕’ 역시 저작권협회에 등록돼 눈길을 끈다. 방송에선 아직 그 실체가 드러나지 않은 곡이다. “I'M IN DA CLUB YEAH 소문대로야 CH GOOD 다들 기대해”라는 가사도 함께 공개됐다.

네티즌들은 “하우두유둘 댄스왕, 정말 궁금하다”, “하우두유둘 댄스왕, 역시 뭔가 있을 줄 알았다”, “하우두유둘 댄스왕, 언제쯤 전곡이 공개되나” 등의 반응을 보였다.

온라인 중앙일보