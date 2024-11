머라이어 캐리, 19금 가슴 노출 셀카 ‘볼륨이 이정도?’

팝스타 머라이어 캐리가 19금 볼륨 셀카를 선보였다.

머라이어 캐리는 최근 자신의 트위터에 "생일 축하해 여보(Happy Birthday to my hubby @NickCannon) 당신을 기다리고 있어요(My Baby I'm waiting on youuu"라며 라는 글과 함께 사진을 한 장 게재했다.

공개 된 사진 속에서 머라이어 캐리는 고개를 돌린 채 자신의 가슴을 쓰다듬고 있다. 흰 셔츠를 풀어헤치고 망사 브래지어를 그대로 노출하면서 머라이어 캐리의 엄청난 볼륨이 그대로 드러나 보는 사람들의 숨이 멎을 정도. 이 같은 셀카는 머라이어 캐리가 남편인 닉 캐논의 생일을 축하하기 위해 생일축하 이벤트를 계획한 것으로 알려졌다.

머라이어 캐리의 과감한 셀카를 접한 누리꾼들은 "머라이어캐리 볼륨이 이정도였나" "이런걸 트위터에 올리다니, 유출된건가?" "머라이어 캐리 남편은 좋겠네" "근데 머라이어캐리 본인 맞아?"등의 다양한 반응을 보이고 있다.

한편 머라이어 캐리는 11살 연하 배우 닉 캐논(32)과 결혼 후 2011년 4월 이란성 쌍둥이를 출산했다.

온라인 중앙일보·온라인 일간스포츠

사진=머라이어캐리 트위터