맨해튼커뮤니티칼리지(BMCC), 좋은 교육과정.저렴한 등록금

BMCC 학생들이 대학 인근을 걸으며 대화를 나누고 있다.[BMCC 제공]

치솟는 대학 등록금은 많은 가정의 걱정거리다. 비교적 등록금이 저렴한 공립대 조차 2011~2012학년도 수업료가 전국 평균 8.3%가 오르는 상황이다. 이런 가운데 뉴욕시립(CUNY) 맨해튼커뮤니티칼리지(BMCC)가 경쟁력 있는 교육 프로그램과 저렴한 등록금로 주목받고 있다.

BMCC의 낮은 등록금은 뉴욕시립대학(CUNY)의 세이프티넷(Safety Net)이라는 재정 프로그램이 있어서 가능하다. 이 프로그램은 연방정부와 주정부 지원 등으로 이뤄진다.

실제로 10명의 풀타임 재학생 중 6명은 등록금 없이 학교를 다닌다. 이러한 혜택을 받지 못 하는 학생들에게는 연방세금 감면 혜택 등을 준다.

학교 측에 따르면 뉴욕주 거주자의 수업료는 2100달러며 타주 거주자 및 유학생은 크레딧당 280달러다. 최근 몇 년 동안 2만1000명 정도의 BMCC 학생들이 연방.주.시정부로부터 1억2000만 달러가 넘는 학자금 지원 혜택을 받았다.

또한 학생들에게 70만 달러 정도의 장학금을 제공하였다. 또 BMCC는 최근 약 70만 달러의 펠그랜트를 지급했다. 펠그랜트 지급률은 전국 5000개 대학 중 상위 20위 안에 든다.

학교 측은 "BMCC 졸업자들의 학자금 부채는 전국 최소 규모"라며 "졸업생들은 취업하거나 학업을 계속하기에 필요한 실무 기술과 학력을 갖추고 학교를 떠난다"고 강조했다.

BMCC는 영어가 서툰 학생들을 위해 저렴한 수업료로 크레딧과 상관없는 ESOL(English for Speakers of Other Languages)이라는 수업도 운영하고 있다. BMCC에 등록하기 전 수업을 들을 수 있고 CUNY 입학시험에 대비하기 위해서도 수강할 수 있다. ESOL 수업은 BMCC 등록 후에도 들을 수 있다.

BMCC는 형사행정학.생명공학.법의학회계.건강 정보 기술.커뮤니케이션.이중 언어교육 등 전공과목을 갖췄다. 졸업생들은 CUNY 등 4년제 대학으로 편입 가능하다.

공학.과학.수학.영어.연극.컴퓨터 정보 시스템.경영.미디어 아트 & 기술.건강.간호학 등은 바로 취업 가능한 전공이다.

특히 CUNY 편입시 수업료는 5000달러에 북과하다. 안토니오 페레즈 총장은 "BMCC 졸업생들이 성공할거라고 확신한다. 학생들이 빚과 불확실성이 아니라 지식과 학위를 얻기를 원한다"며 "우리 대학에서 시작해 학생들이 열정을 쏟을 곳으로 올라가길 바란다"고 말했다"

<이 기사는 본지 편집 방향과 다르며, 해당기관에서 제공한 보도 자료입니다.>이>