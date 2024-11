KDB대우증권, Thank you보다 Think you, 고객 중심 경영 선언

KDB대우증권은 ‘Think you very much’라는 슬로건으로 광고 캠페인을 펼쳤다

KDB대우증권이 브랜드스탁이 조사·평가한 2013 대한민국 하이스트 브랜드에서 증권 부문 1위로 선정됐다.

KDB대우증권은 올해 고객의 인정을 받기 위해 광고 캠페인을 펼쳤다. 지난해부터 브랜드 체계 재정립을 위한 조사를 진행했고, 이를 통해 캠페인 목표와 키워드를 도출했다. 최종적으로 도출된 캠페인 슬로건은 ‘Think you very much’. ‘늘 고객의 입장에서 생각하고 고객을 중심으로 생각하겠다’는 KDB대우증권의 의지와 각오를 나타낸다. 고객에게 ‘Thank you very much’라는 말을 듣기 위해 고객을 ‘Think you very much’하겠다는 것.

KDB대우증권은 스토리 및 비주얼상의 반전코드를 가미한 TV 광고 소재를 집행했다. 또한 다양한 통합 마케팅 캠페인을 전개했다. 대표적인 것이 지난 4월부터 진행된 띵큐박스 프로모션이다. 임직원에게 전달된 띵큐박스는 재활용될 수 있도록 기획됐으며, 소외계층에게 재활용품을 담아 기부할 수 있도록 했다. 또한 QR코드를 통한 기부라는 새로운 시도도 실행해 눈길을 끌었다.

기부물품은 총 3550점으로 KDB대우증권의 전 임직원이 3100여 명이라는 점을 감안하면 높은 참여율이다. QR코드를 통한 기부 모금에는 8000여 명이 동참했다.

5월에는 ‘가정의 달’을 맞아 임직원 자녀를 위한 동화사보를 발행했다. 전문성이 높은 증권업 직무의 특성을 감안했다. 자녀가 임직원 가족을 보다 쉽게 이해하고, 친근하게 느낄 수 있도록 아이들의 눈높이에 맞춘 동화형식으로 제작해 임직원 가족들의 높은 호응을 이끌어냈다는 후문.

KDB대우증권 관계자는 “다양한 커뮤니케이션 활동을 통해 대내외적으로 지속적인 브랜드 경영을 펼치고 있다”고 설명했다.

배은나 객원기자