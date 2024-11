선예 득녀, 8시간 만에 순산… 조권 "축하한다! 삼촌이다!"

[사진 선예 트위터]



원더걸스 선예가 딸을 출산했다는 소식이 전해졌다.

선예는 17일 자신의 트위터에 “많은 분들의 기도와 응원덕분에 예쁜 딸 홈 버스(Home Birth)로 8시간 만에 순산했습니다. 축하 선물도 정말 감사해요! 건강히 잘 키우겠습니다”라는 글을 올려 출산 소식을 알렸다.

‘홈 버스(Home Birth)’는 병원이 아닌 자신의 가정에서 직접 아이를 낳는 방법이다.

글과 함께 올린 사진 속에는 갓 태어난 딸의 손과 발, 옆모습이 담겨 있다.

선예는 1월 26일 캐나다 선교사 출신 제임스 박과 2년 여의 열애 끝에 결혼한 후 원더걸스 활동을 중단하고 신혼 생활을 보냈다.

선예의 득녀 소식에 선예의 절친인 2AM멤버 조권은 “축하한다! 삼촌이다! 많이 사랑해줄게”라며 축하 글을 올렸다. JYP엔터테인먼트 공식 트위터에는 “선예양, 사랑스러운 딸의 탄생을 축하합니다(Congratulations on the birth of her new baby!)”라는 글이 올라왔다.

선예 득녀 소식에 네티즌들은 “선예 득녀, 이제 정말 엄마가 됐네”, “선예 득녀, 아이돌 중에 최초인 듯”, “선예 득녀, 딸은 어떤 모습인지 궁금하다” 등의 반응을 보였다.

온라인 중앙일보