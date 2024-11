◆미국 메이저리그 챔피언십시리즈 세인트루이스 카디널스와 경기에서 호투한 류현진에 대한 10월 16일자 6면 기사 중 오역이 있었습니다. 메이저리그 공식 홈페이지에 걸린 기사 제목 중 ‘Ryu the day’라는 부분만 발췌해 ‘류현진의 날’이라고 해석했습니다. 영어 원문은 ‘Dodgers blank Cards, make’em Ryu the day’였습니다. ‘다저스가 카디널스를 영패시켜 그들을 낙담하게 만들었다’는 의미입니다. ‘뼈저리게 후회하다’라는 뜻의 숙어 ‘rue the day’와 류현진의 성(姓)을 묶어서 만든 펀(pun·동음이의어 등을 활용한 말장난)이었습니다.