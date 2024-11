시네마 OST콘서트·모던락 콘서트 등 즐길거리 가득

일산아지매, 파주맘과 함께하는 Docu-Picnic

제5회 DMZ국제다큐멘터리영화제 주최도시인 파주시와 고양시 주민들의 축제의 장.

1부 : 벼룩시장 - 집에서 잘 사용하지 않는 생활용품, 장난감, 도서, 의류 등을 정리하여 시민 벼룩시장 운영, 이후 행사 수익금은 불우이웃돕기 성금으로 기부

2부 : 역사골든벨 - 국내 최고 온라인 커뮤니티인 ‘일산아지매’가 진행하는 골든벨 프로그램 형식의 역사 퀴즈 대회

■일시 : 2013. 10. 19(토) 11:00 ~ 16:00

■장소 : 일산 호수공원 한울광장

시네마 OST 콘서트 + 특별 야외상영

명작 영화의 감동을 다시 한번 즐기고 싶은 관객들을 위한 라이브 콘서트. 린나이 팝스 오케스트라가 준비한 시네마 OST 콘서트는 영화의 명장면과 함께 실황 연주되는 OST음악을 통해 추억 속의 영화로 관객들을 안내한다. 가을밤 아름다운 호수공원에서 온 가족이 함께 즐길 수 있는 프로그램. 콘서트가 끝나면 특별 야외상영이 이어진다.

■일시 : 2013. 10. 19(토) 18:00~21:00

■장소 : 일산 호수공원 한울광장 특설무대

■출연 : 린나이 팝스 오케스트라, 고양시립합창단

■ 상영작 : 우드스탁의 추억(바바라 코플, 2009) Woodstock: Now and Then (Barbara Kopple, 2009)

별이 빛나는 밤에

영화제의 특별행사의 하나로 낮엔 태양망원경으로 태양의 흑점, 코로나를 비롯한 태양관측, 밤엔 달을 비롯한 천체 관측을 한다. 또한 천문 관측 동아리와 장비 및 교육 관련 업체의 부스에서 다양한 체험과 교육을 경험할 수 있다.

■일시 : 2013. 10. 19(토) 오후 ( ~ 22:00 까지 )

■장소 : 일산 호수공원 한울광장 Docs Space Zone

■ 참가 단체·업체 : 영화인천문동호회, 유리스나잇 인 코리아, 별이 좋은 사람들 퀘이사, 미드코리아, 스텔라에떼

Docs & Dogs

생명존중, 동물보호에 초점을 맞춘 시민참여축제로 야생의 습성을 지닌 반려견이 마음껏 뛰놀고 주인과 교감하며 견주와 반려견이 함께 즐거운 나들이의 추억을 갖게 하는 데 초점을 두었다. 반려견과 함께 산책하며 전문가의 프로필 사진찍기를 비롯한 반려견 경연대회, 반려견과 함께 보는 영화상영(배리어프리 버전) 등 다양한 부대행사들을 통해 반려동물과 함께 DMZ국제다큐멘터리영화제를 즐길 수 있도록 한다.

■ 일시 : 2013. 10. 20(일) 11:00~16:00

■ 장소 : 일산 호수공원 한울광장

■ 상영작 : 엄마 까투리(정길훈, 2011)

DMZ 평화자전거 행진

임진각에서 출발하여 분단의 상징인 민통선지역 DMZ를 달리며 공존과 평화의 중요성을 다시금 되새기게 해 줄 자전거 투어. 제5회 DMZ국제다큐멘터리영화제의 성공적인 개최를 기원하고 DMZ가 가진 평화, 생명, 소통의 의미를 몸소 체험하는 기회가 될 DMZ 평화자전거 행진이 변함없이 영화제 기간 중에 진행된다.

■ 일시 : 2013. 10. 20(일) 12:30 ~ 15:00

■ 장소 : 임진각 · 통일촌 삼거리 · 초평도 입구 · 마정리 · 임진각(15Km)

DMZ 모던락 콘서트 ‘별을 헤는 밤’+특별 야외상영

시(詩)와 같은 낭만적인 노랫말과 파워풀한 음색을 즐길 수 있는 모던락 콘서트. 대형 뮤지션 한영애와 신세대 가수10cm가 선선한 가을날에 어울리는 어쿠스틱 사운드를 선사한다. 콘서트가 끝나면 특별 야외상영이 이어진다.

■ 일시 : 2013. 10. 20(일) 18:00~21:00

■ 장소 : 일산 호수공원 한울광장 특설무대

■ 상영작 : 산 안드레우 재즈밴드 이야기(라몬 토르트, 2012) A Film about Kids and Music. Sant Andreu Jazz Band(Ramon Tort, 2012)

DMZ 캠프 그리브스 미디어아트전

캠프 그리브스 DMZ ART SPACE(DMZ예술공간)에서 진행하는 이용백 화가를 비롯한 국내 유명 미술가들의 캠프 그리브스 미디어아트 전시.

■ 일시 : 2013. 10. 17(목) ~ 23(수)

■ 장소 : 캠프 그리브스 체육관 내(예술창작 공간), 체육관 외벽, 탄약고 주변

Docs Space · 호수공원

고양시 최고의 경관을 자랑하는 호수공원에서 주최도시인 고양시와 파주시민들이 참여하여 영화제를 방문한 관람객들을 위한 편의시설과 다양한 공연 프로그램 상시 운영.

■ 일시 : 2013. 10. 19(토) ~ 20(일) 11:00 ~ 21:00

■ 장소 : 호수공원 특설무대

■ 내용 : 다양한 체험부스 운영, DMZ Cafe, DMZ 영화제 홍보관, 인디밴드 공연 외 다수

Docs Space · 라페스타

DMZ 영화제 상영관인 롯데시네마가 있는 라페스타에서 축제로서의 영화제를 즐길 수 있는 다양한 공연 프로그램 상시 운영.

■ 일시 : 2013. 10. 17(목) ~ 23(수) 11:00 ~ 21:00

■ 장소 : 라페스타 특설무대

■ 내용 : 인디밴드 공연 외 다수, 영화제 홍보부스 운영