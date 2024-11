수원대학교, 세계화 역량 강화로 글로벌 리더 키워

수원대학교는 IT 활성화로 세계화 역량을 다지겠다는 각오다. 사진은 2015년 9월 완공을 앞둔 이공대 종합강의동 조감도.

수원대학교가 말하는 ‘USW VISION 2020’이란 ‘미래를 여는 세계적 지식문화공동체의 건설’이다. 이를 위한 6대 추진 전략 ‘BASICS’는 다음과 같다. B(Brain Power Development: 우수인력 및 연구역량 확보), A(Academic Superiority Attainment: 교육프로그램의 수월성 확보), S(Service to Community: 지역/국제사회 봉사체제 강화), I(Innovation of Management: 행정 시스템 및 캠퍼스 인프라 첨단화), C(Consolidate Globalization: 세계화 역량 강화), S(Specialization of College: 특성화 강화) 등이다.

수원대학교는 특히 글로벌 리더 양성을 위한 세계화 역량 강화에 주력하고 있는데, 이에 대해 이인수 총장은 “국제화 기반의 강화와 국제 교류의 활성화가 관건”이라고 말한다. 이 총장은 “수원대의 목표는 인류에 봉사하는 글로벌 리더를 양성하는 것으로 최근 몇 년간 지속적인 외국인 교수 비중 확대와 외국인 학생 모집 증대에 힘써 왔다”고 전했다. 이어 “앞으로도 교환 교수제 확대와 학생 교류 증대 및 해외 봉사 지원 등 글로벌 리더 양성을 위한 교육 환경 조성에 힘쓸 것”이라고 전했다.

수원대학교가 최근 보이고 있는 ‘IT 대학의 활성화’ 행보도 세계화 역량 강화의 일환이다. 최근 경기도와 미래창조과학부, 산업체, 학교 등 민·관·학이 함께하는 상생협력체계 구축을 위해 양해각서를 체결한 IT 대학은 이를 통해 빅데이터 산업 및 인력 양성사업에 적극적으로 참여한다는 계획이다. 그뿐 아니라 총 사업 규모가 310억원에 달하는 수원대학교 주관의 ‘그린카 에너지 효율 향상 핵심부품 평가 기반 구축사업’ 역시 IT의 활성화를 유도하는 프로젝트 중 하나다. 산업통상자원부와 경기도가 예산을 지원하는 이 사업은 자동차 부품연구원과 생산기술연구원 및 세종공업이 참여해 대표적인 산학협력 사업 모델로 꼽히고 있다.

2015년 9월 완공을 앞둔 1만5000평 규모의 이공대 종합강의동과 7500평 규모의 경상대도 세계로 웅비하는 수원대학교의 비장한 각오를 담아내는 행보다. IT 대학에 이어 수원대학교의 대표 첨단 건물이 될 이 곳은 그동안 특성화의 핵심과제로 추진돼온 IT 영역의 기술 개발과 환경·생명공학의 연구를 한 단계 더 끌어올릴 동력 엔진이 될 것이란 평가다.

이인수 총장은 “수원대학교는 이러한 노력이 ‘USW VISION 2020’이 본격 가동되는 올해부터 가시적인 성과로 이어지리라 기대한다”며 “외국인 학생의 적응을 위한 멘토 프로그램(SUBA)도 그 노력 중 하나”라고 밝혔다. 이 총장은 또 “면학 여건 개선을 위해 장학금 혜택을 대폭 확대하고, 교수들의 연구 환경 증진을 위해 연구비 증액과 연구년 확대에도 신경을 썼다. 이러한 변화들이 모여 수원대를 세계화 대학으로 만들 것”이라고 전했다.

박지혜 객원기자