소슬한 바람 … 팝 거장들의 손짓

엘턴 존(左), 플라시보(右)

한국의 대중음악 시장은 기형적이라 할 정도로 가요에 치우쳐있다. 가온차트(gaonchart.co.kr) 올해 상반기 앨범차트 100위 중 팝 음반은 다섯 장만 포함됐다. 그 다섯 장 중에서도 영화 ‘레 미제라블’ OST 3종, ‘팬텀 오브 디 오페라’ OST를 제외하면 순수음악 앨범으론 다프트 펑크가 81위를 기록한 게 유일하다. 디지털 음원 부문은 더 처참하다. 100위 안에 든 팝 음원은 단 한 곡도 없었다.

하지만 올 가을엔 양상이 조금 달라질지도 모르겠다. 청춘을 팝에 빚진 세대들을 유혹하는 팝 거장들의 앨범이 줄줄이 나오고 있다.

전세계에서 2억5000만 장이 넘는 앨범이 팔렸던 엘턴 존은 30번째 스튜디오 앨범이자 7년 만의 정규음반 ‘더 다이빙 보드(The Diving Board)’를 선보였다. 피아노·베이스·드럼을 기본 편성으로 해 어쿠스틱한 복고풍의 음악을 들려준다. 디럭스 버전의 보너스 수록곡까지 포함하면 무려 17곡이 담겼다.

올 여름 슈퍼소닉 록페스티벌 참가차 내한했던 펑크 밴드 어스 윈드 앤 파이어도 8년 만의 신작 ‘나우, 덴 앤드 포에버(Now, Then & Forever)’로 돌아왔다. 타이틀곡 ‘마이 프라미스(My Promise)’를 비롯해 어스 윈드 앤 파이어 특유의 가성과 은근한 흥이 살아 있는 음악 10곡이 담겼다.

이젠 20년에 달하는 이력을 자랑하는 영국 록밴드 플라시보가 4년 만에 발표한 7집 ‘라우드 라이크 러브(Loud Like Love)’도 반갑다. 플라시보는 지난 여름 지산 월드 록 페스티벌에 출연하는 등 한국과도 친숙한 그룹이다. 이번 앨범의 테마는 사랑이다. 사랑의 기쁨부터 실망과 분노·고통·체념과 어긋난 관계까지, 사랑의 빛과 어둠을 아우른다. ‘투 매니 프렌즈(Too Many Friends)’처럼 온라인상의 인간관계에 매몰된 현대인의 감정적 단절을 이야기하는 곡도 포함됐다.

역시나 영국 록밴드인 트래비스도 5년 만에 정규 7집 ‘웨어 유 스탠드(Where You Stand)’를 내놓았다. 네 멤버 모두 아이가 있는 아버지임이 반영된 듯 가족이 함께 들어도 좋을 밝고 유쾌한 분위기의 곡으로 가득하다.

통산 9번이나 그래미상을 수상한 알앤비 가수 존 레전드도 5년만의 정규 앨범 ‘러브 인 더 퓨처(Love In The Future)’를 내놨다. 그 역시 지난 여름 슈퍼소닉에서 뜨거운 반응을 이끌어냈다. 이번 앨범엔 피아노 솔로곡 ‘올 오브 미(All of Me)’ 등 16곡이 담겼다.

이경희 기자