[江南通新 사용설명서] 부자의 변심?

미국 드라마(미드) ‘뉴스룸’ 시즌2에는 2011년 ‘월스트리트를 점령하라’(Occupy Wall Street)로 시작해 전 세계로 번졌던 오큐파이 무브먼트가 등장합니다. 못 가진 99%는 소외되고 소위 상위 1%의 가진 자만 누리는 불공정한 사회를 바꿔보자는 운동이었죠.

극 중 뉴스 케이블 ACN의 뉴스나이트를 진행하는 스타 앵커 윌 매커보이(제프 대니얼스 분)는 오큐파이 무브먼트를 주도하는 셜리를 생방송 중인 뉴스룸에 불러 앉히고선 이렇게 말합니다. “시위대가 ‘우리는 99%다’라고 쓴 피켓을 든 걸 봤는데요. 전 상위 1%입니다. 어떤 사람들은 제 연봉이 너무 많다고 말합니다만 그렇지 않습니다. 정확히 시장이 감당할 수 있는 만큼만 받습니다. 저는 그만 한 연봉을 받을 만한 가치가 있다는 얘기죠.”(I’ve seen the protesters holding signs saying ‘we are the 99%’. I am the 1%. Some people would say that I’m overpaid, but I’m not. I’m paid exactly what market will bear, which means I’m paid what I’m worth.)

장황하게 드라마 얘기를 꺼낸 건 이번 주 江南通新 커버스토리 얘기를 하기 위해서입니다. 다들 살기 어렵다는데 왜 느닷없이 부자들 돈 쓰는 얘기를 다뤘느냐고 의아해 할 독자가 적지 않을 겁니다. 이유는 단순합니다. 아무리 누가 뭐라 해도 돈 있으면 대접받고 싶고, 그걸 위해 얼마든지 지갑을 연다는 걸 보여주고 싶었습니다. 부자들이 눈치 보느라 지갑을 닫은 게 아니라 더 은밀하고 더 고급스럽게 돈을 쓰고 있다는 걸 말이죠.

어느 사회나 부자도 있고 가난한 사람도 있습니다. 그런데 유독 한국에서는 부자 때리기 정서가 강한 것 같습니다. 부자들이 모두 부도덕한 방법으로 돈을 번 건 아닐 텐데도 말입니다. 이런 분위기 탓인지 부자들 스스로도 1%로 규정되는 걸 꺼립니다. 오큐파이 무브먼트가 한창일 때 만났던 연봉 수억원대를 받는 한 시중은행장도 ‘나는 1%가 절대 아니다’고 강조하더군요. 윌처럼 당당하게 난 1%이고, 내 가치만큼을 연봉으로 보상받는 것이라고 말하는 사람을 기대하는 건 무리일까요.

지금까지 江南通新이 늘 그렇게 해왔듯 이번에도 역시 피상적이고 선정적인 접근이나 섣부른 비판은 피하고 담담하게 있는 그대로의 모습을 담았습니다.

감사합니다.

메트로G팀장=안혜리 기자

