[가볼 만한 전시] 조각을 보며 철학을 읽다

최인수의 ‘들고 나고’(2013). 길이 53㎝부터 1m81㎝까지의 석고 기둥을 전시장에 굴리듯 놓았다. 운동성을 내포한 조각들이다. [사진 갤러리시몬]

현실은 아름답지 않다? 있는 그대로의 현실을 보여주겠다는 미술계의 악동 채프먼 형제들이 펼치는 전시회. 캔버스 50개로 이뤄진 폭 12m 규모의 ‘대(大)작’을 선보인 현대 미술계의 거장 데이비드 호크니 작품전. 섹시 아이콘 메릴린 먼로, 혁명의 아이콘 체 게바라의 생생한 모습을 담은 라이프(LIFE) 사진전까지. 이번 주부터 한 달여 동안 서울·과천에서 열리는 재미있는 전시들입니다. 어디 가실지 골라 보시죠.

정리=조한대 기자

이 조각가는 종교인, 혹은 철학자를 닮았다. “기술이 발달할수록 (예술은) 우리가 생각하는 근본과 멀어진다”거나 “‘아는 만큼 보인다’는 말처럼 큰 거짓말도 없다. 미술은 있는 그대로 보는 것이요, 특별한 감상법은 없다”라는 말을 툭툭 던질 때 특히 더 그렇다.

최인수(67) 서울대 명예교수 개인전은 ‘착한 식당’이다. 조미료 맛에 익숙해진 손님에게 재료 본연의 맛을 느껴보라며 심심한 음식을 내는 곳 같다는 말이다. 처음 전시장에 들어서면 너른 공간을 채우지 못한 채 기대어 선 철판, 주무르다 만 듯한 흙덩이, 그리다 만 듯한 드로잉에 당황스러울지 모른다. 뭔가 더하고 채우고 싶어 못 견디게 허전해질지도 모른다. 그러나 시간이 지나면 잘 지은 흰 쌀밥, 갓 쪄서 말랑한 가래떡이 그렇듯 기본에 충실한 것의 미덕을 느낄 수 있다.

서로 다른 각도로 한 몸을 이룬 철판은 하나 안에서 서로에게 원인이고 결과이며, 서론과 본론이다. 쥐었다 만 듯한 흙덩이에는 ‘태고의 바람’이라는 이름이 붙었는데, 필수적이며 보편적 재료인 흙의 존재를 부각시키고 있다. 오늘날 미술이 보여주는 시각적 스펙터클, 넘치는 스토리텔링과는 반대로 가는 작품들이다. 어른이나 아이 키만 한 가래떡 모양 흰 소조들의 이름은 ‘들고 나고’. 새삼 조각은 공간예술임을, 작품을 감싸고 도는 공기, 공간 사이의 조응을 모두 내포하고 있음을 느끼게 한다. 좌대도 없이 바닥에 누운 작품들은 스스로 숭고하다고 주장하지 않는다. 덜 하는 것, 안 하는 것, 미술에서 ‘최소한의 개입’이라 부르는 그것이 실은 더 어렵겠구나 싶다. 덤덤한 듯 섬세한 작품은 감각보다는 생각을 자극한다.

심상용 동덕여대 교수는 “과장·허풍·장식·체하기·과도함·연출·수위조절은 최인수의 세계와 무관하다. 최인수의 것들은 수평적이고 평화로우며 개방적인 상호성의 산물들이다”라고 평했다. 전시는 서울 통의동 갤러리 시몬에서 10월 11일까지. 02-720-3031.

① ‘움직이는 조각 알렉산더 칼더’전

기간: 10월 20일까지

시간: 화~일 오전 10시30분~오후 6시(도슨트 화~일 오전 11시, 오후 1시·3시, 영어 도슨트 토·일 오후 2시)

장소: 한남동 삼성미술관 리움

특징: 시대별로 칼더 대표작을 모두 만날 수 있다. 모빌뿐 아니라 초기 작품인 철사 조각도 흥미롭다. 철사 조각을 활용한 서커스 동영상도 놓치지 말기를

가격: 성인 8000원, 초·중·고생 5000원

주최: 삼성미술관 리움·칼더재단

문의: 02-2014-6900, leeum.samsungfoundation.org

② The Hero-우리 모두가 영웅이다

기간: 11월 17일까지

시간: 화~일 오전 11시~오후 7시

장소: 부암동 서울미술관

특징: 박찬호를 주제로 한 예술 작품과 그의 야구 컬렉션 360여 점 전시

가격: 성인 1만2000원, 초·중·고생 1만원

주최: 서울미술관·Team61

문의: 02-395-0100, seoulmuseum.org

③ 채프먼 형제 개인전: 이성의 잠

기간: 12월 7일까지

시간: 월~토 오전 11시~오후 7시

장소: 청담동 송은아트스페이스

특징: 전쟁·대량학살·죽음 같은 주제를 다룬 작품 전시. 세상을 미화하지 않고 있는 그대로 그리겠다는 그들의 예술관을 볼 수 있다

가격: 무료

주최: 송은아트스페이스

문의: 02-3448-0100, www.songeunartspace.org

④ 이슬람의 보물-알사바 왕실 컬렉션

기간: 10월 20일까지

시간: 화·목·금 오전 9시~오후 6시, 수·토 오전 9시~오후 9시, 일·공휴일 오전 9시~오후 7시(도슨트 토·일 오전 10시·11시, 오후 3시 화~금 오후 2시·4시 추가)

장소: 용산동 국립중앙박물관 기획전시실

특징: 8~18세기 이슬람 문화를 대표하는 작품 367점 전시

가격: 성인 1만2000원, 중·고생 1만원, 초등학생 8000원, 만 3세~미취학 아동 5000원

주최: 국립중앙박물관·SBS

문의: 02-541-3173, www.islam2013.com

⑤ 로버트 카파 100주년 사진전

기간: 10월 28일까지

시간: 월~일 오전 10시30분~오후 9시(도슨트 월~금 오후 1시·4시·7시, 토·일 오전 11시 추가)

장소: 세종로 세종문화회관 미술관 본관

특징: 스페인내전, 노르망디 상륙작전, 인도차이나 전쟁 등에서 종군 사진작가로 활약한 로버트 카파 작품전

가격: 성인 1만2000원, 중·고생 8000원, 초등학생 7000원

주최: 경향신문

문의: 0505-300-5117, www.robertcapa.co.kr

⑥ 무라카미 다카시의 수퍼플랫 원더랜드

기간: 12월 8일까지

시간: 화~일 오전 10시~오후 6시

장소: 태평로 삼성미술관 플라토

특징: 일본 팝아티스트의 초기부터 최신 작품까지 30여 점 전시. 국내 첫 회고전

가격: 성인 5000원, 초·중·고생 4000원

주최: 플라토

문의: 1577-7595, www.plateau.or.kr

⑦ 라이프 사진전-하나의 역사, 70억의 기억

기간: 11월 25일까지

시간: 월~일 오전 11시~오후 8시30분

장소: 세종로 세종문화회관 전시관1

특징: 미국 사진잡지 ‘LIFE’에 실렸던 작품 전시. 사진 속에서 메릴린 먼로, 엘비스 프레슬리 같은 세계적인 스타뿐 아니라 체 게바라 같은 혁명가 등을 만나 볼 수 있다

가격: 성인 1만2000원, 중·고생 1만원, 만 4세~초등학생 8000원

주최: 중앙일보·YTN·대구MBC·UNIQUEPIECE

문의: 02-747-7790, www.sejongpac.or.kr

⑧ 데이비드 호크니: 와터 부근의 더 큰 나무들

기간: 2014년 2월 28일까지

시간: 화~금 오전 10시~오후 6시, 토·일 오전 10시~오후 9시(11~2월 화~일 오후 10시~오후 5시)

장소: 과천시 막계동 국립현대미술관 중앙홀

특징: 캔버스 50개로 된 폭 12m, 높이가 4.5m 규모 ‘와터 근처의 더 큰 나무들 또는 새로운 포스트-사진 시대를 위한 모티브에 관한 회화’ 전시. 이 작품의 제작 과정을 담은 다큐멘터리 ‘데이비드 호크니: 더 큰 그림’도 상영

가격: 성인 2000원

주최: 국립현대미술관

문의: 02-2188-6000, www.mmca.go.kr

⑨ 구본주 10주기 추모전 ‘세상을 사랑한 사람, 구본주’

기간: 10월 13일까지

시간: 화~일 오전 10시~오후 6시

장소: 신문로 2가 성곡미술관

특징: 1980~90년대 사회 문제를 작품에 다룬 조각가. 작가의 고교 시절부터 작고 직전까지의 작품 중에서 주요작 90점 전시

가격: 성인 5000원, 초·중·고생 4000원

주최: 성곡미술관

문의: 02-737-7650, www.sungkokmuseum.com

⑩ 김구림 ‘잘 알지도 못하면서’전

기간: 10월 13일까지

시간: 화~금 오전 10시~오후 8시(토·일·공휴일은 오후 7시까지)

장소: 서소문동 서울시립미술관 1층

특징: 최초의 실험영화 ‘24분의 1초의 의미’(1969) 등을 만든 ‘한국 전위미술 1세대’ 김구림의 작품 40여 점 전시. 항상 도전적이고 새로움을 추구하는 예술관을 엿볼 수 있는 기회

가격: 무료

주최: 서울시립미술관

문의: 02-2124-8800, sema.seoul.go.kr

⑪ How to Make a Book with Steidl:슈타이들

기간: 10월 6일까지

시간: 화~일 오전 10시~오후 6시

장소: 통의동 대림미술관

특징: 독일 인쇄 장인 슈타이들과 예술가들이 협업한 과정을 담은 아트북 전시

가격: 성인 5000원, 초·중·고생 3000원, 만 3~7세 2000원(홈페이지 회원 가입 시 1500~3000원 할인)

주최: 대림미술관·Gerhard Steidl

문의: 02-720-0667, www.daelimmuseum.org

⑫ 낙원을 그린 화가 고갱 그리고 그 이후

기간: 29일까지

시간: 화~일 오전 10시~오후 9시

장소: 서소문동 서울시립미술관

특징: 폴 고갱 작품의 대표작을 한데 모았다. 현대 작가 작품도 함께 전시. 고갱을 만날 시간이 5일밖에 남지 않았다

가격: 성인 1만3000원, 중·고생 1만원, 초등학생 8000원, 만 65세 이상·만 4~6세 6000원

주최: 서울시립미술관·한국일보

문의: 1588-2618, sema.seoul.go.kr