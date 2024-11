2013 ‘Focus on Your World’ 환경사진공모전

UNEP한국위원회(유엔환경계획 한국위원회, 대표 김재범)는 현대오일뱅크(대표이사 권오갑)의 후원으로 개최한 ‘Focus on Your World’ 환경사진공모전의 수상작을 발표하였다. ‘Focus on Your World’ 환경사진공모전은 아름다운 지구(Beautiful Planet), 절망 속의 희망(Small Hope), 2013 세계 환경의 날 주제인 음식물 쓰레기(Food Waste) 세 가지 부문으로 진행되었으며, 지난 6월부터 2개월 동안 약 1600여 점의 작품이 접수됐다.

이번 공모전에서 김택수(자영업. 52세)씨의 작품 ‘재활용’이 대상으로 선정되었는데, 일상생활에서 사용된 후 버려진 일회용 플라스틱 병들을 새로운 자원으로 재활용하기 위해 모아둔 모습을 담은 내용의 작품이다. 금상은 아름다운 지구 부문에서 강지수(회사원. 38세)씨의 아름다운 제부도 밤 하늘을 표현한 ‘별이 빛나는 밤의 매바위’, 절망 속의 희망 부문에서는 김재현(회사원. 39세)씨의 미래 친환경 농부를 표현한 ‘에너지 농부’라는 작품이 각각 수상하였다. 이외에도 은상, 동상, 장려상 등 총 85개의 작품이 수상 및 입선작으로 선정되었다. 각 수상자들에게는 대상 500만원, 금상 300만원을 비롯해 모두 1800만원 상당의 상금과 상장이 수여된다.

‘Focus on Your World’는 2004년 UNEP 본부에서 개최한 국제환경사진공모전으로, UNEP한국위원회는 사진을 통해 보다 많은 사람들이 무심코 지나쳤던 환경에 대해 재인식하고, 그 아름다움을 보존하기 위해 노력하는 계기를 마련하고자 올해 국내에서 새롭게 시작했다.

UNEP한국위원회는 향후 당선작에 대해 9월 28일(토) 역삼1문화센터에서 시상식과 전시회를 진행하며, 온·오프라인 전시회를 통해 환경의 중요성을 알리는 자료로 활용할 예정이다.

<이 기사는 본지 편집 방향과 다르며, 해당기관의 정보성 보도 제공자료입니다.>이>