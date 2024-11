강호동 vs 정준하 먹방 대결, 연예계 대표 식신들 식욕 폭발

[강호동 vs 정준하 먹방 대결, SBS ‘맨발의 친구들’]



‘강호동 vs 정준하 먹방 대결’.

강호동과 정준하가 먹방 대결을 펼쳤다. 22일 방송된 SBS ‘일요일이 좋다-맨발의 친구들’에서 멤버들은 ‘집밥 요리의 고수’ 심혜진의 집을 방문했다.

강호동은 특별 게스트로 정준하가 등장하자 “내가 먹방으로 활약 중인데 정준하가 나타나면 어쩌냐”며 견제하는 모습을 보였다.

강호동과 정준하는 본격적으로 요리를 먹기 전 ‘한 입 먹기’로 먹방 대결을 펼쳤다. 정준하는 엄청난 크기의 날치알 주먹밥을 한입에 넣었고, 강호동 역시 국자 크기의 숟가락에 밥과 반찬 등을 올려 한입에 넣는 놀라운 식성을 자랑했다.

이어 강호동과 정준하는 ‘새우 많이 먹기 대결’과 ‘쌈밥 먹기 대결’을 펼쳤으나, 모두 무승부를 기록했다.

강호동 vs 정준하 먹방 대결에 네티즌들은 “강호동 vs 정준하 먹방 대결, 두 사람 식성 놀라울 뿐”, “강호동 vs 정준하 먹방 대결, 보고 있으니 내가 다 배부르네”, “강호동 vs 정준하 먹방 대결, 두 식신의 정면 승부”등의 반응을 보였다.

