NBA출신의 괴짜 농구선수인 데니스 로드먼이 김정은 북한 국방위원회 제1위원장을 닮은 대역배우와 함께 패러디 광고에 출연했다. 화제의 광고는 지난해 싸이가 첫 미국 CF로 출연한 ‘원더풀 피스타치오’ 광고이다. 광고는 로드먼과 인민복을 입은 김정은 제1위원장이 나란히 앉아 있는 장면으로 시작된다. 가운데 탁자에는 피스타치오가 담긴 그릇이 놓여 있다. 로드먼은 피스타치오를 집으며 “세계 평화의 비밀은 이것”라며 건넨다. 이 때 김정은이 의자 왼쪽 팔걸이에 있는 빨간색 버튼을 누르자 ‘쾅’ 하는 폭발음이 나며 검붉은 연기와 함께 로드먼이 없어진다. 김정은이 웃으며 손뼉을 치자 “데니스 로드먼은 제 정신이 아니라 그런 일을 했다(Dennis Rodman does it because he is nuts) ”는 나레이션이 나간다. [뉴시스]