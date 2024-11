‘모빌원이 당신을 행운의 F1그랑프리 파이널로 초대합니다.’

엑손모빌이 제 4회 “Will You Be The One” 온라인 컨테스트를 런칭하고, 최종 우승자에게는 미국 텍사스 오스틴에서 열리는 2013 F1 파이널 그랑프리에 초대되어 the Vodafone McLaren Mercedes team을 직접 만나 볼 수 있는 일생 단 한번의 기회를 제공한다.

당신은 열광적인 F1 팬인가? McLaren의 열렬한 지지자인가? 누가 진정한 F1 그랑프리 전문가일까? 모빌원은 텍사스 오스틴에 가서 the Vodafone McLaren Mercedes 팀을 직접 만나고, 트랙에서 모빌원 기술팀을 직접 만날 진정한 F1 그랑프리 마니아를 찾을 것이다.

성공적인 지난 3년간의 도전에 이어 올해도 엑손모빌은 mobil1.co.kr 사이트를 통해, 현재 진행중인 F1 레이싱에 대한 그랑프리 팬들의 지식을 테스트하는 온라인퀴즈를 진행하고 있다. 이 온라인 컨테스트는 매 7회 경기마다 각각 레이스와 관련된 문제들 및 기타 흥미로운 온라인 게임들로 구성되어 있다. 매 주마다 퀴즈를 정확히, 가장 빠르게 통과하는 3명에게는 푸짐한 경품이 주어지며, 총 7회의 레이스에 걸쳐 가장 우수한 점수를 얻는 최종 우승자 1명에게는 F1 그랑프리를 참관을 위한 텍사스 오스틴 여행권이 주어지게 된다.

2010년부터 시작된 모빌원 온라인 컨테스트는 아시아 각국의 F1 팬과 기쁨을 나누는 것을 목적으로 하고 있다. 지난 우승자들도 멋진 F1 그랑프리 경기를 직접 참관하는 기회를 안았다. 작년에는, 행운의 100명이 Vodafone McLaren Mercedes 레이싱 자동차에 본인의 이름을 새겨 넣는 역사적으로 기념할 만한 순간을 차지하기도 했다.

9월 22일 싱가폴 전에 진행되는 이벤트에는, 한국 참가자들을 위한 추가 경품의 기회까지 마련되어 있다.

모빌원은 1974년에 설립된 이후로 자동차 윤활유의 혁신에 있어 선두를 지켜왔으며, 전세계의 운전자들과 레이싱팀으로부터 인정을 받아왔다. 모빌원은 오랫동안 Vodafone McLaren Mercedes과 함께 하였으며, NASCAR의 지정 윤활유이기도 하다. 합성윤활유의 선두 브랜드로서, 모빌원은 앞으로도 세계의 탑 레이서들에게 가장 안전한, 최상의 지원을 지속적으로 제공하며, 레이싱 자동차 엔진의 최고 성능 및 가장 안전한 작동을 보장하고자 한다.

모빌원에 관하여

세계적인 합성엔진오일, 모빌원은 다양한 특허 받은 내마모 기술을 자랑하며 일반 엔진오일 성능을 뛰어 넘는다. 특허 받은 내마모 기술에 의거하여, 모빌원은 자동차 제조업체가 요구하는 가장 엄격한 기준을 만족 또는 능가하며, 아무리 가혹한 조건에서도 뛰어난 내마모 특성으로 엔진의 내구성을 향상시킨다. 모빌원의 뛰어난 저온 유동성은 극심한 고온 및 저온의 조건에서도 엔진 주요 부품을 우수하게 보호함으로써, 엔진성능을 최적화하고, 자동차의 수명을 연장시켜 준다.

보다 자세한 정보는 mobil1.co.kr를 방문하여 알아볼 수 있다.

