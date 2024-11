[백가쟁명:유주열] 인조(仁祖)와 고두례(叩頭禮)

문수보살의 축복으로 대청(大淸)제국건설

백두산 산록에 살던 유목민족 여진은 불교 특히 문수보살을 즐겨 믿어 자신의 민족 이름을 문수보살의 영광을 찾아 문수와 같은 발음인 만주(滿洲)라고 바꾼다. 거란족(遼)과 몽고족(元)의 치하에서 멸시 받던 여진의 이름이 버리고 문수보살의 축복을 받는 민족이 되고 싶었다. 그리고 국호도 금(金)에서 청(淸)으로 바꾼다. 그들의 발음으로는 모두 신(xin)이다. 청의 첫 황제로 누루하치의 아들 홍타이지(皇太極)때의 일이다.

그들의 꿈은 중원을 차지하여 옛날 아골타가 세운 금의 영광을 재현하는 것이다. 홍타이지는 앞으로 명(明)을 포함 주변 이민족을 통합해 가면서 과거 그들을 무시했던 민족에게 신하의 예로 삼궤구고두례(三?九叩頭禮)를 강요하였다. 삼궤구고두례는 불교의 부처님 앞에서나 할 수 있는 종교적 행사로 여진족의 황제를 활불(活佛)로 여기도록 만드는 것이다. 불교신자들이 오체투지(五體投地)나 삼보일배(三步一拜 kowtow once for every three steps)를 하는 것에서 힌트를 얻었는지 모른다.

과연 문수보살의 축복인지 중원을 차지하고 있던 명은 1592년 일본의 조선 침략 시 조선에 출병(抗倭援朝) 왜군과 싸워 국력이 쇠퇴하자 여기 저기 반란군이 창궐하였다. 이자성(李自成)을 수괴로 하는 반란군의 북경(北京)침입이 눈앞에 다가왔다. 명나라 숭정제(崇禎帝)가 황후와 공주를 자신의 손으로 죽이고 궁전의 정원(景山)에서 목매어 자살한다. 1644년의 일이다.

황제가 자살하자 명의 심장부 북경은 거용관에서 내려 온 이자성군의 수중에 들어간다. 한(漢)족의 자중지란으로 만주족 청(淸)은 손쉽게 동아시아의 왕좌의 자리를 꿰 차게 되었다.

불교와 고두례

삼궤구고두례는 무엇인가. 꿇어(궤)머리를 조아린다(고두)는 의미이다. 우리가 흔히 보는 큰 절과 유사하다. 중국의 사자성어에 고두사은(叩頭謝恩)이라는 말이 있다. 머리를 조아려 은혜에 감사한다는 뜻이다. 일본에서도 “도게자(土下座)”라 하여 꿇어 앉아 이마가 땅에 닿도록 하는 절이 있다.

절이라고 하는 것은 인도에서 전래된 것이다. 인도는 요가의 나라이다. 절도 요가의 일종이다. 절을 하다 보니 마음과 몸이 하나가 된다. 그래서 절을 함으로써 상대에게 깊은 존경(deep respect)을 표시할 있다. 인도에서 시작된 불교 수행의 한 방편으로 요가의 일종인 절이 도입되었다고 한다.

불교에서는 절은 신심을 증강시키고 공덕도 쌓고 번뇌 망상을 없애준다고 설명한다. 절은 기공법이 들어 있어 안으로는 오장육부(생리기능)를 강화시키고 밖으로는 근육 관절 그리고 뼈가 튼튼하게 하는 효과가 있다고 한다. 특히 108종류의 번뇌를 털어 내는108배는 불교수행의 최고의 경지로 여긴다.

그러나 이것은 숭배의 대상인 부처님에 대한 종교행사이거나 존경하는 부모에게는 가능하나 전혀 숭배나 존경과는 거리가 먼 타인에게 절을 할 경우 큰 굴욕을 느끼지 않을 수 없다. 삼궤구고두례는 절을 세 번하고 한 번 절할 때마다 세 번 머리를 바닥에 조아리는 것으로 숭배나 존경이 극대화되고 치욕을 느낄 경우 그 치욕도 극대화 된다.

인조(仁祖)의 삼전도(三田渡) 치욕

청은 중앙아시아 유목민 중에서 멸시와 천대를 받던 여진족에서 출발하여 대제국을 세웠기에 콤플렉스(열등의식)가 컸다. 과거 그들을 멸시했던 민족을 무력으로 지배 삼궤구고두례를 강요하여 치욕을 크게 느끼도록 하여 은근히 복수를 하였던 같다.

세계 역사상 이러한 예가 조선에서 처음으로 일어났다. 중국의 중원을 눈앞에 둔 청태종 홍타이지(皇太極)는 후방을 염려하였다. 신흥제국 청을 무시하고 명(君父國)의 철저한 동맹국(臣子國)을 자임한 조선이 명을 지원하기 위해 청의 배후를 칠 수 있기 때문이다. 당시 한 겨울이라 일반적으로는 전쟁을 할 수 있는 계절이 아니었다. 홍타이지는 군대를 전광석화처럼 움직여 한양으로 쳐들어 왔다.

명의 쇠퇴와 함께 신흥대국 청의 등장은 동아시아 정세를 출렁이게 하였다. 구세력 명과 신흥세력 청과 사이에 샌드위치가 된 조선의 입장이 미묘해졌다. 선조가 죽고 광해가 왕이 되자 신흥대국 청에 대한 배려로 신하 간에 알력이 생겼다. 당시 서인으로 일컫는 배청향명(背淸向明)의 조선의 유학자들은 주자학을 신봉 조선의 정세를 남송과 금(金)의 대치관계로 파악하였다. 서인은 배금(背金)의 정신을 주장한 주자(朱子)의 가르침에 따라야 한다는 것이다. 이러한 세력은 광해의 어정쩡한 중립외교에 불만을 품고 인조를 등에 업고 쿠데타를 통해 광해군을 몰아내고 정권을 잡았다. 1623년의 이른 바 인조반정(仁祖反正)이다.

이러한 사실을 알고 있는 홍타이지가 뒷마당을 정리한다는 심정으로 1627년(정묘호란)에 이어 조선을 재차 침입 인조의 목을 눌렀다. 인조는 예상보다 빨리 당도한 청군을 피해 도망도 못가고 세자와 함께 남한산성으로 들어갔으나 곧바로 포위되어 갇히는 신세가 된다. 1637년1월 결국 성문을 열고 나왔으나 기다리고 있었던 것은 수항단과 삼궤구고두례였다. 인조는 송파 삼전도 수항단에서 조선의 임금임에도 불구하고 오랑캐의 두목이라고 얕보았던 홍타이지에게 만조백관과 백성들이 보는 곳에서 삼궤구고두례를 올려야 하였다.

청나라 군사가 “궤(?)!”하고 호령한다. 그러면 인조가 무릎을 꿇는다. 다시 청의 군사가 “일고두(一叩頭)“하면 엎드린 채로 머리를 땅바닥에 노크하듯이 찧는다. ”재고두(再叩頭)“하면 두 번째 머리를 땅에 두드린다. ”삼고두(三叩頭)“하면 세 번째 이마를 찧는다. 인조의 머리에서 피가 흐르기 시작한다. 청나라 군사는”기(起)“하고 호령한다. 인조는 비틀거리면서 가까스로 일어선다. 다시 “궤(?)”하고 호령하면 인조는 다시 엎드려 호령에 따라 세 번 머리를 찧는다. 이런 절을 세 번 반복하여 머리를 아홉 번 땅에 찧는다. 정월의 영하의 날씨에 바위처럼 얼어붙은 송파의 들판에 머리를 찧어야하는 인조의 심정은 어떠했을까. 야만인이라고 천시했던 여진족의 두목에게 당하는 치욕은 평생 잊지 못할 것이다.

인조와 소현세자와의 갈등

조선 역사에 이러한 굴욕이 일찍이 없었다. 인조는 그 수치심에서 정사를 제대로 돌 볼 수가 없었다. 인조는 김자점의 농간과 후궁 소용 조씨에 빠지게 된다. 그리고 심양에 인질로 가있던 소현세자가 돌아오자 반가워하기 앞서 청의 지원을 받은 소현세자에게 조기 양위의 압력을 두려워한다. 더구나 소현세자는 홍타이지의 동생 도로곤 예친왕과 가까운 사이가 되어 1644년 9월 도로곤의 북경 진격에도 참가하였다. 소현세자는 새로운 청의 수도 북경에서 독일 신부 아담 샬을 만나는 등 70일간의 북경생활에서 개방된 오랑캐 청국의 실력을 알게 되어 청국에서 배워야겠다는 생각을 갖게 된다. 그리고 서양학문에 충격을 받고 지구본을 구해 온 터였다. 하물며 “원수를 사랑해야한다”는 천주교의 교리마저 들먹이자 인조는 광분한다.

인조를 지원하는 서인들은 달라진 소현세자를 두렵게 생각하였다. 세자가 왕이 되면 그들의 입지가 흔들리기 때문이다. 결국 소현세자는 독살로 의심받을 상황으로 죽게 되고 북벌을 주장하는 봉림대군이 서인의 지원으로 왕위를 이어 받게 된다. 그가 효종이다.

조선은 1894년 청이 일본과의 전쟁(청일전쟁)에서 패배하여 조선의 독립을 약속할 때까지 청나라의 신하국가로서 삼궤구고두례를 올려야 했다. 북경에 조공사절로 가면 황제를 만나고 같은 예를 올려야 했다. 박지원의 열하일기에는 사절단이 황제로부터 식사를 받을 경우에도 같은 예를 올렸다고 한다.

홍타이지 급사와 순치제 그리고 강희-옹정-건륭 성세

조선에서 원성이 높았던 홍타이지가 갑자기 죽게 된다. 아버지인 누루하치가 영원성 전투에서 부상으로 죽은 것과 달리 홍타이지는 뇌출혈로 죽었다. 1643년 9월이었다. 자신이 그토록 원했던 중원(中原)도 들어가지 못했다. 1년 후 1644년 그의 동생 예친왕 도로곤이 조카 순치제(順治帝)를 앞세워 명의 장군 오삼계(吳三桂)가 열어주는 산해관을 통해 질풍노도와 같이 북경까지 내달았다. 순치제는 홍타이지와 효장문 황후와 사이의 아들로 홍타이지의 장남 호격을 제치고 황제가 되었다. 효장문 황후는 홍타이지의 동생 도르곤과 장남 호격사이의 황위쟁탈에 어부지리로 자신의 소생인 6살 나이의 복림을 황제(순치제)로 만든 것이다.

효장문 황후는 도르곤이 죽은 후 어린 순치제 섭정을 계속하고 순치제가 결혼에 실패 불교에 귀의하자 순치제의 아들 강희(康熙)를 키워 청나라의 기틀을 잡게 만든다.

북경의 북(北) 2환로 근처에 옹화궁(雍和宮)이라는 라마사원이 있다. 라마사원이지만 황기와로 덮혀 있어 범상한 불교사원이 아님을 알 수 있다. 이곳이 강희제의 네 번째 아들인 옹정제가 왕자시절에 살던 옹친(雍親)왕부이다. 옹정제는 황제가 되기 위해 많은 사람을 죽여야 했던 자신의 죄를 조금이라도 씻기 위해 자신의 잠저를 부처님에 바쳐 사원이 되게 하였다. 옹정제의 아들 건륭제(乾隆帝)가 태어난 곳도 이곳 옹친왕부이다. 1711년 8월13일이었다. 건륭제의 어머니는 옹친왕부의 시녀로 미천한 가정 출신이었다.

건륭제는 어린 시절부터 천자문과 사서3경을 다 외울 정도로 총명하여 할아버지인 강희제의 주의를 끌었다. 또한 무예도 출중하여 강희제는 일찌감치 장래 황제 감으로 점지해두고 죽을 때 유언까지 남겼다고 한다.

건륭제와 영국 국왕 조지3세

중국은 강희와 그의 아들 옹정 그리고 건륭에 이르는 3대의 성세를 이루고 있었다. 특히 건륭제의 시절은 중국의 가장 찬란한 황금기로 이야기한다. 영국의 국왕 조지 3세는 매카트니(G. McCartney)대사를 건륭제의 생신 축하사절로서 열하(熱河 지금의 승덕)로 파견한다. 매카트니 대사는 황제를 알현하게 되었다. 황실의 의전관은 큰 절 세 번에 아홉 번의 머리 조아리기(three kneelings and nine head knockings)의 중국식 의전을 요구한다.

러시아 대사의 경력이 있는 매카트니 대사는 영국은 중국의 신하국이 아니므로 이러한 알현 의전을 거부하고 영국식으로 무릎을 반쯤 굽히는 반궤(半? half kneeling)를 주장하였다. 건륭제는 무례한 매카트니를 만날 수 없었다. 매카트니는 아무런 소득 없이 열하를 떠나야 했다.

그 후 1795년 건륭제 즉위 60주년이 되는 해에는 화란의 이삭 티칭(Titsingh) 대사가 광주(廣州)에서 대표단을 이끌고 축하사절로 북경으로 갔다. 그는 황실 의전의 요구대로 삼궤구고두례를 한 첫 서양의 대사가 되었다. 건륭제는 화란과의 교역을 인정하고 북경에 상설공관을 설치하도록 허가하였다.

나폴레옹 1세의 고두(kowtow) 평가

1816년 영국의 윌리암 암허스트 (W. Amherst)경이 천진(天津)에 상륙하여 황제(嘉慶帝)의 알현을 신청하였다. 황실 의전은 전례대로 고두를 요구하였다. 암허스트 대사는 수행원인 조지 스턴튼(G. Staunton)에게 자문을 구했다. 스턴톤은 1793년 아버지가 매카트니 대사를 수행하여 중국 방문시 12살의 나이로 동행한 바 있는 중국통이다. 스턴톤은 “미션에 실패하더라도 고두를 해서는 안된다” 면서 암허스스트 대사에게 고두를 거절하도록 건의 하였다. 예상대로 가경제는 암허스트 일행을 만나주지 않을 뿐 아니라 즉각 북경에서 퇴각하도록 명령을 내렸다.

암허스트경이 1817년 귀로에 대서양의 외딴 섬 센트 헬레나를 들린다. 그곳은 나폴레옹 1세(1769-1821)가 유배되어 있는 곳이다. 암허스트경은 나폴레옹을 만나 중국에 다녀 온 이야기를 하였다고 한다. 나폴레옹은 중국까지 가서 영국의 의전을 고집하여 중국황제를 만나지 못해 성과를 내지 못한 것은 어리석은 행동으로 고두는 대국과 관계없이 형식에 불과하다고 훈계하였다고 한다.

그러나 청의 황실에서 매카트니 대사에 대한 무례는 영국으로 하여금 중국과 아편전쟁을 일으키도록 하는 주전론(主戰論)의 여론을 형성하는 배경이 되었다. 영국은 삼궤구고두례를 거부한다하여 중국으로부터 받은 수모를 결국 전쟁을 통해 되갚아 준 것이다.

유주열 전 베이징 총영사=yuzuyoul@hotmail.com